Damit der Start ins Studium entspannt gelingt: Hochschule Bremen bietet Online-Vorträge rund um Studium, Bewerbung und Wohnen an

Die Schule ist aus! Für viele Abiturientinnen und Abiturienten bedeutet dies aber noch lange nicht, dass jetzt ausschließlich gechillt werden kann. Denn bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Für viele steht das Studium an, verbunden mit vielen Fragen: Was muss ich tun, um an einen Studienplatz zu kommen? Wie funktioniert das eigentlich mit der Einschreibung? Wann und wie geht?s los? Wo wohne ich eigentlich während des Studiums?

Damit der Studieneinstieg gut und entspannt gelingt, bietet die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen in den nächsten Wochen bis zum Studienbeginn Anfang November Online-Vorträge zu diesen Themen an.

Bis Ende August werden folgende Vorträge angeboten:

21. Juli 2020: Vorstellung des Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft

27. Juli 2020: Information for Prospective International Students (auf Englisch)

27. Juli 2020: Vorstellung des Internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft

29. Juli 2020: Studieren und Bewerben an der Hochschule Bremen

20. August 2020: Bewerbung geschafft! Und nun? Zulassung und Immatrikulation

31. August 2020: Auf nach Bremen! Wohnen, Leben und Ankommen in der Hansestadt

Ob zu Hause auf der Couch, im Praktikum oder im Urlaub ? die Online-Vorträge bieten die Möglichkeit, sich unkompliziert über das Studium an der Hochschule Bremen zu informieren und beraten zu lassen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Besuchen Sie von Ihrem Rechner oder Smartphone aus an den Terminen den virtuellen Seminarraum (ohne Anmeldung möglich): t1p.de/HSB-Online-Seminare

Unter dem Titel ?Studieninfo 2020? kann die Hochschule Bremen bereits jetzt ganz einfach mit dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone von Zuhause aus erlebt werden. Es handelt sich um eine virtuelle Veranstaltung mit vielen multimedialen Angeboten. Neben ausführlichen Informationen und Hintergründen zu allen Studiengängen, können Studieninteressierte an aufgezeichneten Online-Seminaren teilnehmen. Es gibt Filme, Bildergalerien, Zeitungsartikel, Einblicke in studentische Projekte und vieles mehr

Programm mit Terminen aller Online-Vorträge der Hochschule Bremen:

https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/angebot/beratungen/messen/

Studieninfo 2020 findet sich unter dem folgenden Link:

https://aulis.hs-bremen.de/goto.php?target=lm_1179508&client_id=hsbremen