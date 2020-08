Damit die Lichter weiter brennen – Für eine professionelle Energie- und Verkehrswende

Schon lange befürchtet der Autor eine Ideologisierung der Technik, die schon jetzt dazu führt, dass saubere Diesel (Euro IV) und thermische Kraftwerke (Kohle und Kernkraft) abgeschafft werden. Und das Ergebnis? Es sind lediglich 3% Schadstoff, um die die Welt durch diese Maßnahmen befreit wird. In seinem neuen Buch möchte Richardt Wege aufzeigen, wie man durch alternative Konzepte weniger Schadstoffe erzeugt und somit volkswirtschaftliche Schäden verhindert. Denn ein Fokus rein auf die Windenergie könnte in einigen Jahren zu massiven Stromausfällen führen. Und auch die Krise in der Automobilindustrie ist letztlich dadurch entstanden, dass man die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß frei von rationalen Überlegungen festgesetzt hat. Und was ist mit Elektroautos? Für den Autor sind diese in der jetzigen Form keine echte Alternative. Grund hierfür sind viel zu lange Ladezeiten und umweltschädliche Ladestromerzeugung in fossilen Kraftwerken.

Klaus Hellmuth Richardt wurde 1951 in Offenbach am Main geboren. Er begeisterte sich schon früh für Technik und absolvierte ein Maschinenbaustudium an der Universität in Karlsruhe, das er 1978 mit einem Diplom abschloss.

Durch seine 38-jährige berufliche Tätigkeit in diversen Kraftwerken auf der ganzen Welt erwarb er einen einzigartigen Überblick über die Möglichkeiten der Energieerzeugung sowie deren Chancen und Risiken.

"Damit die Lichter weiter brennen" von Klaus Hellmuth Richardt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11278-0 zu bestellen.

