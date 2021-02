Darum kümmern sich Ihr LVM-Vertrauensmann John Pierre Galrao

Was macht eine gute Versicherung aus? Zunächst leistungsstarke Produkte für alle Lebenslagen. Aber erst im Zusammenspiel mit umfassender Betreuung und zügiger Schadensregulierung fühlen sich Kunden bei ihrer Versicherung ?gut beraten?. Ob Wasserschaden, Beinbruch oder Vermögensfragen ? Ihr LVM-Vertrauensmann John Pierre Galrao aus Bremen kümmert sich immer ganz persönlich darum. Mit den Versicherungen der LVM und individueller Beratung in Kundennähe.

Denn das ist das Vertrauensmann-Prinzip der LVM: Statt auf Makler oder einen Direktvertrieb, zum Beispiel über das Internet, setzt das Unternehmen auf den direkten Draht zwischen Kunden und Vermittlern. Dafür sind in ganz Deutschland LVM-Vertrauensleute mit ihren Versicherungsagenturen unterwegs. Sie stehen ihren Kunden in allen Versicherungs- und Vermögensfragen als erste Anlaufstelle zur Seite. So entwickeln sich oftmals langjährige, vertrauensvolle Beziehungen ? wichtig, wenn es um die eigene Absicherung geht.