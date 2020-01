Das 4 Sterne Hotel in Lech mit großem Komfort

Das Hotel am Arlberg bietet genussvolle Spezialitäten

Genussvolle Momente sind im Hotel in Lech garantiert. Das Hotel Jagdhaus Monzabon bietet ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Produkten. Knackige Brötchen und frische Croissants, verschiedene Wurst- und Käsesorten, leckere Marmeladen, Obst, Säfte und Tees sowie Eierspeisen und mehr warten am Frühstücksbuffet auf Sie. Dazu gibt es außerdem Kaffeespezialitäten wie zum Beispiel Cappuccino, Latte Macchiato oder eine Tasse Kaffee. Das allseits beliebte Hotel in Lech am Arlberg verwöhnt Ihren Gaumen rundum.

Der Urlaub in Lech mit viel Abwechslung

Ein Urlaub in Lech bietet zahlreihe Möglichkeiten. In unseren vier Wänden wird Ihnen eine kleine aber feine Wellnessoase geboten, die ihnen Ruhe und Entspannung bietet. Der moderne Wellnessbereich ist mit einem Hallenschwimmbad, einer Sauna und einem Ruhebereich mit Saftbar ausgestattet. Natürlich sollten Sie das Solarium und den Fitnessbereich nicht vergessen. Bei uns finden Sie das richtige Entspannungsprogramm für jede Lebenslage. So lassen sich Aktivität und Erholung perfekt miteinander verbinden.

Die Unterkunft in Lech mit der Wohlfühlgarantie

Die Unterkunft in Lech bietet ein besonderes Ambiente. Ausgestattet mit dem besten Komfort und einer großartigen Atmosphäre, kann sich hier jeder Gast wie zu Hause fühlen. Freiheit, Flexibilität und ein hervorragender Service sprechen für das Jagdhaus Monzabon. Ob Skifahren, Langlauf und Rodeln oder doch lieber Wandern, Mountainbiken und Klettern – vor der Tür beginnen Ihre unvergesslichen Bergerlebnisse. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Überzeugen Sie sich am besten selbst mit einem Urlaub am Arlberg.

