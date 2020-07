Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit! – ein Buch zur aktuellen Krise der Demokratie

Im Februar 2020 wurde mit den Stimmen der AfD der FDP-Vorsitzende Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Landes Thüringen gewählt. Doch das Resultat gefällt nicht und die Parteien machen rückgängig, was nicht sein darf, und verhandeln über die “beste” Lösung. Der “Vorgang” ist ein Musterbeispiel für die These dieses Buchs, dass die Politiker einen großen Anteil an der Beschädigung der Demokratie selbst haben. Nach der Bundestagswahl, am 25. September 2017, gab Innenminister Horst Seehofer noch ein Bekenntnis dazu ab, das eine Wende einzuleiten schien: “Wir haben verstanden”. Doch auch nach zwei Jahren des Regierens ist laut den Autoren nichts von dem Versprechen zu erkennen. Die sichtbaren Risse in der demokratischen Ordnung scheinen sich dagegen weiter zu verfestigen und ein Vertrauensverlust in die Demokratie ist nur eine der Folgen.

Das gesellschaftskritische Buch “Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit!” von Dr. Dieter Stober und Prof. Dr. Klaus Fischer stellt die Frage: Wie soll es dem Wähler gelingen, den Politikern weiter zu vertrauen? Die Autoren beleuchten Themen wie das Aussitzen von Problemen, die Handlungsunfähigkeit und Handlungsunwilligkeit der Politiker, inkonsistentes Dahinwerkeln, organisierte Verantwortungslosigkeit, Mangel an intelligenten Zukunftsideen; systemische Alternativlosigkeit und persönliche Verantwortungsfreiheit, wenn am Ende alles schief geht.

"Das allmähliche Verschwinden der Gelassenheit!" von Dr. Dieter Stober und Prof. Dr. Klaus Fischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02279-9 zu bestellen.

