Das Beratungs- und Softwareunternehmen Controllit AG und die SMART DATA Deutschland GmbH vereinbaren eine Kooperation bei der Vermarktung ihrer Softwareprodukte

Die Notfallplanungssoftware [alive-IT] und die Incident Management Software PREVISEC werden über eine Schnittstelle verbunden.

?Die Kombination unserer Lösungen stellt ein Alleinstellungsmerkmal am Markt dar. So können künftig Störungen, die über PREVISEC abgearbeitet werden, automatisch in die Software [alive-IT] übertragen werden und dienen hier als eine Informationsquelle für die Beurteilung von Standortrisiken. Gleichzeitig können Wiederanlaufprozeduren aus [alive-IT] mit Incident-Prozessen in PREVISEC verknüpft werden, so dass bei der Feststellung von Notfällen aus PREVISEC Wiederanlaufprozesse gestartet werden können?, sagt der Vorstand der Controllit AG, Matthias Rosenberg.

?Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass die Verbindung der beiden Lösungen vielen Kunden einen echten Vorteil bieten wird. Wir werden diese Lösung im nächsten Jahr auf diversen Online-Events vorstellen?, sagt der Geschäftsführer der SMART DATA Deutschland GmbH, Alexander Berger.

Über die Unternehmen:

Das Softwareunternehmen SMART DATA Deutschland GmbH setzt auf den Standort der Digitalstadt Darmstadt mit ihren zahlreichen Initiativen und Wissenseinrichtungen, um bei der Entwicklung der eigenen Software immer am Ball zu bleiben und seinen Kunden höchste Qualität und Aktualität zu gewährleisten.

Neben PREVISEC, hat das Unternehmen auch die Software footprints entwickelt, eine effektive Lösung zur Optimierung der Kundenberührungspunkte von Unternehmen und ihrem Leistungsangebot im offline Bereich.

In den 20 Jahren seit der Gründung hat sich die Controllit AG zu einem der führenden Unternehmen für die Themen Business Continuity Management, IT Service Continuity Management und Krisenmanagement entwickelt. Neben der Beratung, entwickelt die Controllit AG bereits seit 20 Jahren auch ihre Notfallplanungssoftware [alive-IT]. Diese wurde kürzlich von SoftwareReview mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.controll-it.de

https://previsec.de