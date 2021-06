Das digitale Klassenzimmer und Autorenwerkstatt Chatbots -time4you mit Praxischeck IBT? School Edition und Lernbot KIM

Lernen von Zuhause, Infokanäle und Hausaufgaben in der Cloud, Datenfragen, DSGVO, der digitale Klassenraum, all das das hat Lehrer, Schüler, Wissenschaftler in den letzten Monaten beschäftigt und führt zu der Frage: Was haben wir daraus gelernt und wie kann Blended Learning in der Schule gelingen und den Lernprozess bereichern. Bei der Diskussionsrunde am 23. Juni 2021 auf der LEARNTEC XChange mit Patrycja Holzapfel, Professional Services bei der time4you, geht es um neue Konzepte und das Selbstverständnis von hybridem Lernen und digitaler Schule. Blended Learning, die Mischung aus Präsenzunterricht und computerunterstütztem Lernen macht es möglich, die beiden Lernmethoden sinnvoll miteinander zu verbinden und jeweils ihre positiven Aspekte in den Unterricht einzubinden. Damit kann Unterricht attraktiver gestaltet werden und sich so positiv auf die Lernmotivation der Schüler auswirken. Vorausgesetzt man beachtet die wesentlichen Do?s und Dont?s. In der Diskussionsrunde werden die Erfahrungswerte der ersten Monate ebenso wie die Herausforderungen und guten Erfolge beim Transfer beleuchtet. Wie rechtssichere und datenschutzkonforme Lernplattformen innerhalb von zwei Tagen aufgesetzt werden können, erläutert die Diskussionsrunde ebenso.

TERMIN 23.6. 2021?14.30 Uhr bis 16 Uhr?online,?Anmeldung

Next Generation Lernplattformen

time4you unterstützt die Schulen?dabei, kurzfristig digitalen Unterricht und die digitale Betreuung der Klassen zu realisieren und stützt sich dabei auf seine mehr als zwanzigjährige Erfahrung, erfolgreiche didaktische Konzepte und pädagogisches Know-how. Das Experten-Team konnte Schulen in verschiedenen Bundesländern zum Start verhelfen. Dabei ist alles gebündelt von einer Lernplattform aus nutzbar, zusätzliche Login-Prozeduren etc. entfallen vollständig, jede Lehrkraft hat zusätzlich ein eigenes digitales Arbeitszimmer und kann von dort aus den Unterricht steuern.?Da jede Schule mit der?IBT??School Edition?über ihren eigenen Schul-Server verfügt, entstehen keine Performance-Beeinträchtigungen durch andere Nutzer, der höchste Standard im Datenschutz ist gegeben, da jede Schulplattform auch in Bezug auf die Daten komplett von anderen Schulen abgekoppelt ist. Weiterer Vortrags-Termin: 1. Juli 2021 um 14 Uhr:?School goes digital.

KI und Chatbot KIM

Künstliche Intelligenz ist wiederum ein Thema welches für Schule UND berufliche Weiterbildung noch relativ neu ist. Am 24. Juni 2021 gibt es um 10.30 Uhr den Roundtable?Chatbots für die Weiterbildung.?Begleiten lassen können sich die Teilnehmer während und nach der LEARNTEC XChange von Lernbot KIM?als persönlichem Lernassistenten. KIM widmet sich den Grundlagen von Künstlicher Intelligenz und schult die Interessenten auf?Deutsch?und auf?Englisch.

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai