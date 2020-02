Das E-Kanban System IKS auf der LogiMAT 2020? Pull Prozesse einfach und effizient

Bestehende Kanban Prozesse einfacher, schneller und effizienter zu machen, das ist das Ziel der manufactus GmbH mit Sitz in Starnberg.

Hierfür bietet das Unternehmen schon seit mehr als 15 Jahren mit dem Integrated Kanban System (IKS) eine professionelle Software Lösung an. Mit Hilfe von IKS lassen sich Kanban Prozesse in den Bereichen der Produktion und Logistik sehr effizient umsetzen und die typischen Fehlerquellen eines ?manuellen? Kanban Systems wie z.B. verlorene Karten, zu späte Kanban Signale, mangelnde Transparenz und fehlende Analysen vermeiden.

IKS kann sowohl für interne Kanban Prozesse als auch zu externen Lieferanten eingesetzt werden. Dabei stehen alle Informationen für den Materialabruf in Echtzeit ebenso zur Verfügung als auch ein elektronisches Kanban Board, über das sich Produktionsbereiche nach dem Pull Prinzip steuern lassen. Das IKS E-Kanban Board ersetzt dabei die klassischen Kanban Tafeln an der Wand und visualisiert die Kanban Aufträge ebenfalls in Echtzeit.

IKS schafft die notwendige Transparenz für ein Kanban System und bietet die Möglichkeit, die Pull Prozesse sehr flexibel zu gestalten. Einfache Kontroll- und Analyse Werkzeuge gehören ebenso zum umfangreichen Standard als auch etwas speziellere Funktionen wie z.B. MTO-Kanban oder OverKanban.

manufactus stellt auf der LogiMAT 2020 (https://www.logimat-messe.de) den Besuchern sein IKS System vor und demonstriert, wie sich E-Kanban Prozesse schnell und einfach in der Praxis umsetzen lassen.

Sie finden die manufactus und das E-Kanban System IKS in Halle 5, Stand G11.

