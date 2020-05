Das eigene Marketing zentral Managen

Wenn man mit seinem Unternehmen Erfolg haben möchte, muss seine potentiellen Kunden genau dort abholen, wo sie nach der Dienstleistung suchen, die man selbst anbietet. Das ist zumeist im Internet. Über Suchmaschinen und Social Media Portale suchen Menschen nach Dienstleistungen und genau dort muss man sich professionell Darstellen.

Es wird aber nicht nur nach Dienstleistungen gesucht, sondern viele Menschen Informieren sich auch über die Reputation von Dienstleistern. Auf vielen Social Media Portalen und auch in Google myBusiness können Kunden Bewertungen für Unternehmen und Dienstleistungen hinterlassen. Solche Bewertungen nehmen Einfluss auf das Kaufverhalten von Interessenten.

Eine eigene Webseite und Blog zu verwalten, Social Media Kanäle und Google myBusiness im Griff haben, Newsletter verfassen und Werbeanzeigen zu schalten ist viel Arbeit und erfordert es, sich mit vielen verschiedenen Systemen und Portalen auseinanderzusetzen. Man kann es aber auch viel einfacher haben, mit COCO!

COCO ist ein Marketing System mit dem man seinen kompletten digitalen Auftritt zentral steuern kann. Seine eigene Webseite, Blog, Newsletter, Social Media Kanäle, Interaktive Informations- und Werbesystem, Mobile Apps und Werbeanzeigen im Internet kann man komplett über COCO steuern und auch mit immer neuen Inhalten versehen. Die Zentrale Verfügbarkeit vieler verschiedener Kanäle und die einfache Bedienung macht das Onlinemarketing mit COCO so einfach.

Die zentrale Anlaufstelle von potentiellen Kunden ist die eigene Webseite. Mit COCO kann man sehr einfach mit einem leicht zu bedienenden Baukastensystem seine eigene Webseite erstellen. Dazu benötigt man keine Vorkenntnisse und die Webseite wird auch perfekt auf allen Endgeräten dargestellt. Um es den Kunden noch einfacher zu machen gibt es viele Vorlagen die man nach seinen Wünschen anpassen kann.

Ebenso leicht lassen sich der Newsletter, die Mobile App und viele weitere Features einstellen. Das Design wird auf allen Kanälen angepasst, damit das Unternehmen einen einheitlichen Auftritt hat und es überall wiedererkannt wird. Ist das Design erstmal angepasst und alle Kanäle sind in der Zentrale von COCO verknüpft, kann man damit beginnen, den potentiellen Kunden mit News zu versorgen. Man kann Blogbeiträge erstellen, diese auf Social Media verteilen, Werbeanzeigen erstellen und das mit nur wenigen Klicks.

COCO kann jeder Unternehmer, Verein oder Unternehmen kostenlos testen. Online kann man auf https://coco.one einen Termin für eine Livevorführung vereinbaren. Dort bekommt man im Videochat alle seine Fragen beantwortet und bekommt das komplette System vorgeführt. Danach kann man das System selbst testen und seine eigene Webseite direkt aufbauen. In den ersten 30 Tagen kann man COCO kostenlos Testen und in dieser Zeit alles in Ruhe einrichten. Mit COCO startet man professionell in die digitale Welt!