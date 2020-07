Das führende Beratungsunternehmen EBP vereinheitlicht Prozesse in weltweiten Niederlassungen mit Deltek ERP

EBP mit Sitz in Zürich ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Brasilien, Chile, China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen engagiert sich im breiten Themenspektrum von Beratung, Planung, Bau, Informatik und Kommunikation. EBP vertraut auf die internationale Erfahrung und Kompetenz von über 500 Mitarbeitenden, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit Projekte liefern.

Das Unternehmen betreibt mehrere Niederlassungen weltweit und hatte Probleme mit nicht-standardisierten Prozessen und Informationen, die in voneinander unabhängigen In-House-Anwendungen manuell erfasst wurden. Diese Lösungen konnten die erforderliche Sichtbarkeit der gesamten geschäftlichen Tätigkeit nicht mehr gewährleisten.

EBP wird eine Partnerschaft mit Deltek eingehen, um?Maconomy Enterprise Cloud?zu implementieren. Als multinationales Unternehmen wird EBP erheblich von den zahlreichen Funktionalitäten und unterschiedlichen Währungen der Features profitieren, die Deltek Maconomy bietet. Die Lösung ermöglicht Projekteinblick in Echtzeit und stellt einheitliche Prozesse über alle Niederlassungen bereit.

