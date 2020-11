Das führendes Schweizer Insurtech Unternehmen dacadoo kündigt mit Wheel of LifeTM die neue Generation seiner digitalen Gesundheits-Plattform an

Covid-19 hat die Nachfrage von Versicherern erhöht, den Digitalisierungsprozess zu beschleunigen und Gesundheitsangebote näher an ihre Produktangebote zu knüpfen. Gutes Timing also für dacadoo, um die nächste Generation ihrer digitalen Gesundheitsplattform auf den Markt zu bringen: Wheel of LifeTM – der ultimative Lebensstil-Navigator.

dacadoo, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt eine mobile, digitale Gesundheitsplattform, die durch eine Kombination von Motivationstechniken aus der Verhaltenswissenschaft, Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken sowie künstlicher Intelligenz und automatisiertem Coaching Menschen hilft, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen.

Mit Wheel of LifeTM wird das digitale Gesundheitsengagement für Versicherer und betriebliche Gesundheitsförderung noch besser. Dank dacadoo?s umfangreicher Produkterfahrung und Dateneinblicke in die Vorlieben der Nutzer ist das Wheel of LifeTM die bisher grösste Produkttransformation von dacadoo innerhalb der letzten zehn Jahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer verbesserten Nutzererfahrung und einer einfacheren Benutzeroberfläche, die sowohl das Engagement der Nutzer als auch die Anleitung zu einem gesünderen Lebensstil verbessert.

Die Forschung hat gezeigt, dass allein der Lebensstil eines Menschen die Gesundheit um über 40% beeinflussen kann, daher hat ein gesunder Lebensstil grosse Bedeutung. Weltweit werden die häufigsten Todesursachen den nicht-übertragbaren Krankheiten zugeschrieben, die meist auf Lebensstilkomponenten zurückzuführen sind, wie z.B. Rauchen oder übermässiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel oder schlechte Ernährung.

Covid-19 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, schlechte Lebensgewohnheiten die zur Verbreitung von nicht-übertragbaren Krankheiten oder chronischen Gesundheitsproblemen führen, zu vermeiden. Untersuchungen zeigen, dass Personen die an bestimmten Krankheiten leiden, insbesondere an Fettleibigkeit, Bluthochdruck oder Diabetes, am härtesten von der Cvoid-19-Pandemie betroffen sind.

Gleichzeitig besagt eine kürzlich von dacadoo durchgeführte Branchenumfrage, dass 81% der Lebens- und Krankenversicherer als Folge der weltweiten Coronavirus-Pandemie nun ihr Augenmerk darauf richten, ihrem Produktangebot ein Angebot für Gesundheit beizufügen.

Die Zukunft der digitalen Gesundheit hat sich mit Wheel of LifeTM gedreht

dacadoo–s digitale Gesundheitsplattform einschliesslich Wheel of LifeTM wird Anfang 2021 für Versicherer und Anbieter von betrieblichen Gesundheitsförderungsangeboten zur Verfügung stehen und eine spannende Initiative zur weltweiten Bekämpfung von ungesundem Lebenstil bieten. In sieben verschiedenen Bereichen können die Benutzer von Wheel of LifeTM ihre körperliche und geistige Gesundheit, die Qualität ihres Schlafs und ihrer Ernährung, ihre Achtsamkeit, ihre körperliche Aktivität und sogar ihre Rauchgewohnheiten oder ihren Alkoholkonsum messen und quantifizieren. Das Ergebnis ist eine einzige Zahl zwischen 0 (schlecht) und 1?000 (ausgezeichnet), die den persönlichen Gesundheitsindex darstellt. Der preisgekrönte Gesundheitsindex ist ein wissenschaftlich-basierter Indikator zur Messung der ganzheitlichen Gesundheit, der auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten beruht.

Mit einem besseren Verständnis des aktuellen Gesundheitszustandes wird es für den Nutzer einfacher, etwas daran zu verbessern. Die Wheel of LifeTM Gesundheitsplattform bietet verschiedene Funktionen, um die Benutzer zu motivieren, auf der Plattform aktiv und engagiert zu bleiben. Sie verfügt über einen KI-basierter digitalen Coach, der rund um die Uhr verfügbar ist und als privater Gesundheitscoach in der Tasche des Benutzers arbeitet und persönliche Ratschläge und Anleitungen zu Gesundheit und Wohlbefinden anbietet. Die Plattform umfasst auch eine Reihe von im Voraus festgelegten Zielen, Herausforderungen und Inhalten, um die Nutzer zu motivieren, die richtigen gesundheitsbezogenen Entscheidungen zu treffen.

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo stellt fest: “Das Wheel of LifeTM macht das digitale Engagement im Gesundheitsbereich einfacher denn je. Ich freue mich sehr, diese bahnbrechende Lösung in einer Zeit veröffentlicht zu haben, in der es so wichtig ist, gesündere Gewohnheiten und einen besseren Lebensstil zu integrieren”.

Ohnemus fährt fort: “Darüber hinaus haben die Lebens- und Krankenversicherer jetzt eine greifbare Lösung sowohl für die Erhaltung der Gesundheit ihrer Versicherten, die sich auf die Prävention von durch den Lebensstil bedingten Gesundheitsproblemen konzentriert, als auch für die Einbeziehung einer #wecare-Strategie, die in der neuen Normalität der Stakeholder-Wirtschaft auf dem Höhepunkt ihrer Bedeutung ist”.

Folglich ermöglicht die dacadoo Gesundheitsplattform den Lebens- und Krankenversicherern, eine engere Beziehung zu ihren Versicherungsnehmern aufzubauen, indem sie ihr Produktangebot und ihre Dienstleistungen für die Mitglieder in relevanter Weise anpassen. Die Verbesserung des Cross-Selling und Up-Selling ihres Produktangebots ist ein weiterer Bonus bei der Implementierung der Plattform.

dacadoo lizenziert eine digitale Gesundheitsplattform, einschliesslich des Gesundheitsindexes, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert heute Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in mehr als 16 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot –Connect, Score, Engage– unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre Kunden über seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt ausserdem eine Risk Engine zur Verfügung, die das relative Risiko in Bezug auf Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. dacadoo beschäftigt über 115 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatischpazifischen Raum und hat über 100 Patente für seine digitalen Lebens- und Gesundheitslösungen angemeldet.

Für weitere Informationen, besuchen sie www.dacadoo.com