Das FII Institute stellt die 4. Ausgabe der Future Investment Initiative unter dem Thema „Die Neo-Renaissance“ vor – eine Multi-Hub-Konferenz zur Wiedergeburt der globalen Wirtschaft

– Die 4. Ausgabe der FII wird unter Einhaltung der sozialen Distanzierung ein Multi-Hub-Format mit einem zentralen Hub in Riad und globalen Satellitenstädten einführen

– Die Konferenz bringt Weltmarktführer, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um die globale Wirtschaft neu zu gestalten

– Prominente Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Energie und Bildung sowie internationale Minister wurden als Redner auf der FII bestätigt

Das Future Investment Initiative Institute wird in diesem Monat die vierte Ausgabe der FII veranstalten, eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern, die Führungskräfte, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammenbringen wird, um die globale Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie neu zu gestalten.

Das FII Institute, eine neu gegründete gemeinnützige globale Stiftung, wird die Konferenz am 27. und 28. Januar im King Abdul Aziz International Conference Center (KAICC) in Riad veranstalten, wobei Redner und Zuhörer physisch und virtuell von den FII-Satelliten in New York, Paris, Peking und Mumbai aus teilnehmen werden. Das FII Institute wird als Kurator einer globalen Konversation fungieren, die notwendig ist, um konkrete Aktionen einzuleiten und grenzüberschreitende Vordenker, Zusammenarbeit und Ressourcen zu mobilisieren. (Fordern Sie eine Einladung (https://registration.futureinvestmentinitiative.com/request-invitation) an.)

„Noch nie gab es einen wichtigeren Zeitpunkt für ein Treffen von Führungskräften, Investoren und politischen Entscheidungsträger, um an der Wiederbelebung der Weltwirtschaft zu arbeiten“, erläuterte S.E. Yasir Al-Rumayyan, Vorsitzender des FII Institute und Gouverneur des Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF).

Das FII Institute hat nachhaltige Investitionen, globales Wirtschaftswachstum, die Zukunft des Gesundheitswesens, Digitalisierung, Bildung und Kultur als vorrangige Themen identifiziert, die unsere Gemeinden betreffen. Die Sitzungen werden sich auch mit der Wiedergeburt von KMUs befassen und damit, wie Investitionen in die Kultur diese zu einem Wachstumsmotor machen können, um Künstler und Museen zu unterstützen und lange bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu korrigieren.

Die FII wird sich auch damit befassen, wie sich die Sport- und Unterhaltungsindustrie neu erfinden kann, indem sie virtuelle Events und persönliche Erlebnisse kombiniert, um den Umsatz zu steigern.

„Bei der 4. Ausgabe der FII werden innovative Technologien zu sehen sein, die die weltweit geführten Gespräche erleichtern und der gesamten Menschheit zugutekommen sollen“, erläuterte Richard Attias, CEO des FII Institute. „Das FII Institute wird als Katalysator und Wegbereiter fungieren, um Interaktionen und den Austausch von bahnbrechenden Ideen zu ermöglichen. Noch nie war es wichtiger als jetzt, die besten Vordenker zusammenzubringen, um diese Chance zu nutzen, unsere Welt neu zu gestalten.“

Das Institut wurde in Riad gegründet, um globale Führungspersönlichkeiten, Tech-Pioniere, Experten und politische Entscheidungsträger zusammenzubringen. Hier werden nicht nur konkrete Ideen entwickelt, mit denen die drängendsten gesellschaftlichen Probleme von heute gelöst werden können, sondern gleichzeitig auch langfristige Plattformen geschaffen, um die Zukunft der Menschheit nachhaltig umzugestalten. Das FII Institute wird eine führende Rolle bei der Gestaltung einer dringend benötigten Debatte darüber spielen, wie auf Krisen wie die Covid-19-Pandemie reagiert werden kann, die weltweiten Einfluss haben und sich auf das Leben aller Menschen auswirken.

Über die 4. Ausgabe der FII

Das Hauptprogramm wird per Livestream aus Riad übertragen. Die Redner werden gefilmt und in allen FII-Satellitenstädten sowie auf Live-Streaming-Plattformen übertragen.

An allen Veranstaltungsorten wird es Keynotes, Plenarsitzungen und auch Breakout-Diskussionen geben.

Über das Future Investment Initiative Institute

Das Future Investment Initiative Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung der neuen Generation. Sie soll sicherstellen, dass die besten Ideen der Welt tatsächlich umgesetzt und im Maßstab angepasst werden können, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Mit der ehrgeizigen Vision, die klügsten Köpfe zu befähigen, eine bessere Zukunft für ALLE und mit ALLEN zu gestalten, bringt das FII Institute globale Führungskräfte und Experten zusammen, um gemeinsam konkrete Ideen zu kuratieren. Hiermit sollen die drängendsten gesellschaftlichen Probleme von heute gelöst werden und gleichzeitig langfristige Plattformen geschaffen werden, um die Zukunft der Menschheit neu zu gestalten.

Um mehr über das FII Institute zu erfahren, besuchen Sie http://fii-institute.org (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=ht tp%3A%2F%2Ffii-institute.org%2F&data=01%7C01%7Cmpe%40consulum.com%7Ce47977cd5844 4c094e7808d8168d1e62%7C1359b671636b4ce6b82d5864c0c7c495%7C0&sdata=pKOSQdl2pE7Vc5 LZi2Be16%2BBjE4z0%2B7nxGvDsticIVc%3D&reserved=0) . Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fiiksa/) und Twitter (https://twitter.com/fiiksa) (@FIIKSA) folgen.

