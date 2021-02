Das Finanzportal Finance Monthly hat COMPEON zum ?SME Financial Services Provider of the Year? gekürt.

Nach einer Voraus?wahl der Fach?jury des Magazins stimmten danach die Leser sowie die Öffentlich?keit für ihren Favoriten ab und wählten so den Sieger der unter?schied?lichen Kate?go?rien. Der Preis wurde nun offiziell aus?ge?lobt. Ins?ge?samt dürfen sich mit COMPEON fünf weitere deutsche Unter?nehmen über die global ge?wertete Aus?zeich?nung freuen.

Nachdem COMPEON im laufenden Geschäfts?jahr rund 300 Finanz?partner im um?fang?reichen Netz?werk an Finanz?gebern ver?eint hat, liegt der Fokus auf dem weiteren Aus?bau der techno?logischen Infra?struktur. So soll Kunden nicht nur noch schneller eine Kredit?ent?scheidung mit?ge?teilt werden können ? auch die Vorher?sage?wahr?schein?lich?keit in punkto Dienst?leister, Finanzierungs?produkt und mögliche Kon?di?tionen soll so noch weiter ver?bessert werden.