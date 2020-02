Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen

Die Teilnehmer des inzwischen dritten IHK-Lehrgangs zur Produktionsfachkraft Chemie konnten jetzt aus den Händen des Prüfungsausschussvorsitzenden der Oldenburgischen IHK, Bernd Köplin, ihre Zeugnisse entgegen nehmen. Die sechs hochmotivierten Remmers-Mitarbeiter hatten seit Dezember 2018 an dem innovativen Lehrgang teilgenommen und sich nebenberuflich fortgebildet. Bei dieser Fortbildung handelt es sich bereits um den dritten unternehmensinternen Durchgang, den Remmers zusammen mit dem Wilhelmshavener Bildungsträger arvaport durchgeführt hat. Die sechs Kollegen lernten in Theorie und Praxis die Grundlagen des Berufs. Neben theoretischen Inhalten beispielsweise zu chemischen Stoffen, Arbeitsgeräten und Arbeitsschutz, gab es auch praktische Lerneinheiten direkt bei Remmers, z.B. in den Laboren oder auch im Bereich der Instandhaltung.

Das freiwillige Engagement hat sich gelohnt ? das sehen nicht nur die erfolgreichen Prüflinge so, die alle bestätigten: ?Ich würde das sofort nochmal machen?. Auch der Arbeitgeber ist davon überzeugt, dass es sich um eine überaus erfolgreiche Weiterqualifizierung handelt. Jürgen Jahn, Personalleiter bei Remmers, hob die hohe Bedeutung der Weiterbildung in dem familiengeführten Betrieb hervor. In Zeiten des Fachkräftemangels gelte es, das Prinzip lebenslangen Lernens Ernst zu nehmen. ?Wir freuen uns über diesen Bildungserfolg. Das Weiterbildungskonzept hat sich für alle Beteiligten bewährt. Großen Respekt haben die Teilnehmer verdient, die neben der alltäglichen Arbeit diese Anstrengungen auf sich genommen haben.? Herr Jahn ermutigte die Teilnehmer, die allesamt mit sehr überzeugenden Noten abgeschnitten haben, auch weiterführende Chancen zu nutzen, z.B. bietet sich im Anschluss an diese Weiterbildung der Besuch der Meisterschule an. Die Unterstützung von seiten des Unternehmens ist in jedem Fall sicher.

Mit entsprechenden Weiterqualifizierungen stehen den Teilnehmern auch gute Aufstiegschancen im Unternehmen offen. Nach dem Erfolg der bisherigen IHK-zertifizierten Lehrgänge soll das Konzept in 2020 weitergeführt werden. Die Planungen für den vierten Durchgang laufen bereits.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.com.