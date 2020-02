Das Geheimnis starker Teams

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Bonn/Rhein-Sieg richten ihren ersten Unternehmerdialog in 2020 am Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr, in der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn, aus. Unternehmer und Speaker Markus Lennackers wird dabei über ?Leadership 2.0: Das Geheimnis leistungsstarker & loyaler Teams? sprechen. Er gibt als Profi auf dem Gebiet der Mitarbeiterentwicklung Inspirationen für Bewerber-Recruitings. Nach dem Vortrag laden die Wirtschaftsjunioren zum geselligen Verweilen mit kalten Getränken und leckeren Häppchen ein. Anmeldungen können unter www.bit.ly/udialog erfolgen.

Die Wirtschaftsjunioren Bonn/Rhein-Sieg engagieren sich als Stimme der jungen Wirtschaft in der Region. Mit vielfältigen Veranstaltungen und Projekten, auch im sozialen Bereich, gestalten sie aktiv und ehrenamtlich das wirtschaftliche Leben in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis mit. Die Wirtschaftsjunioren sind junge Unternehmer und Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft. Deutschlandweit sind ca. 10.000 wirtschaftlich interessierte Leistungsträger unter 40 Jahren mit über 200 Kreisverbänden vor Ort. Mit diesem Netzwerk und dem standortübergreifenden Wissen im Rücken sehen sie sich als Mitgestalter der Zukunft dieses Landes.