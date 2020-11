Das ideale Kundengeschenk: Gin bringt–s

Gin Liebhaber schwören auf ihren ganz persönlichen Gin, mit dem passenden Tonic, versteht sich. Das klassische Wacholderaroma ist übrigens kein Muss, wie hunderte von verschiedenen Geschmacksrichtungen allein in Deutschland zeigen. Besonders in sind zurzeit kleine Destillerien, die ihre eigenen, geheimen Rezepte etablieren. Roter Pfeffer, Orangenschale oder Kardamom finden genauso ihren Einsatz wie Piment und Hibiskus.

Mittlerweile gibt es sogar eigene “Bastelboxen” zum Herstellen des eigenen Gins, die man auch an Kunden und Kundinnen verschenken kann. Noch persönlicher hat es das Team von Skanbo, dem Spezialisten für aufblasbare Werbung, gemacht. Im Unternehmen wurde in Gemeinschaftsarbeit Gin für die Top Kundengruppe hergestellt. Ein Beispiel, das vielleicht Schule macht, denn das kostbare Geschenk wird von den Beschenkten hoch geschätzt.

Das europaweit tätige Unternehmen ist bekannt für seine kreativen Werbelösungen – vom aufblasbaren Linienbus als Werbeinsel bis zum Tischfußballspiel in Menschengröße wird alles umgesetzt, das die Sichtbarkeit eines Unternehmens unterstützen kann. Bei so viel Kreativität ist es kein Wunder, dass das Team auch für die Festtage ordentlich die Fantasie ans Werk lässt. Es bleibt zu hoffen, dass die kleine Ginproduktion auch in den kommenden Jahren stattfinden kann!

