Das Internet der Dinge braucht Silber

Die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, das versteht man unter dem Internet der Dinge (IoT) – ist nur möglich mit Rohstoffen wie Silber

Gegenstände kommunizieren selbständig über das Internet und übernehmen so Aufgaben des Besitzers. Es geht um Informationen, automatische Bestellungen oder Notfallfunktionen. Heute sind Milliarden von Geräten mit dem Internet verbunden. Diese zunehmende Automatisierung kurbelt auch die Wirtschaftstätigkeit an. In diesem Bereich spielt Silber eine wichtige Rolle, denn mit dem Rohstoff können Verbindungen weltweit hergestellt werden. Besonders Objekte zur Überwachung und Verfolgung, sogenannte Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID), werden vielfältig eingesetzt. Laut Schätzungen soll der Silberverbrauch für die RFIDs bis zum Jahr 2030 um 400 Prozent steigen.

In diesen Sektor gehören etwa Haushaltsgeräte oder Smartphones. So ist es nicht mehr ungewöhnlich etwa mit einem Sprachbefehl an „Alexa“ das Licht oder den Fernseher einzuschalten. Und in vielen Geräten dieser Art ist Silber in den Platinen oder in den elektrischen Kontakten verbaut.

Durch die größte elektrische Leitfähigkeit ist das Silber so wichtig im Elektro- und Elektronikbereich. Auch bei den erneuerbaren Energien spielt das Metall eine große Rolle. Weltweit, so Untersuchungen, wird der Anteil erneuerbaren Energien von rund 20 Prozent im Jahr 2020 auf 49 Prozent im Jahr 2030 steigen. Also wieder ein Bereich, in dem die Silbernachfrage stark ansteigen wird. Außerdem hat Silber als Anlagemetall seinen Platz. Um auf einen steigenden Silberpreis zu setzen, eignen sich Silberaktien wie etwa die Werte von Discovery Silver oder Tier One Silver.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=qF5UyeDX-Rs – tätigt Bohrungen auf seinem Curibaya-Projekt in Peru und hat mit der Exploration auf dem Hurricane-Projekt (rund 31.000 Hektar), ebenfalls in Peru, begonnen.

Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=lIoN0AGyEB8 – kümmert sich um Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte im nördlichen Mexiko. Die Codero-Liegenschaft ist dabei das Hauptprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Tier One Silver Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.