Das ist die neue Dienstleister-Plattform für Firmen aus dem Ladenbau und Messebau

Mit dem Start von Storefitting.com wird das breite Dienstleistungsspektrum der Branchen Ladenbau und Messebau einheitlich und vergleichbar dargestellt werden. Dadurch positioniert sich die Plattform als Vermittler zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer – mit Fokus auf den Ladenbau und Messebau.?

Investitionen in den Ladenbau und Messebau sind für Unternehmen wegweisende Entscheidungen

Wer eine Investition in ein Einzelhandelsobjekt oder einen Messeauftritt plant, investiert immer auch in seine eigene Zukunft. Da diese Ausgaben direkt mit dem Erfolg oder auch Misserfolg eines Unternehmens verbunden sind, sollte der passende Dienstleister sehr sorgfältig ausgewählt werden.?

Die Auswahl ist jedoch besonders anspruchsvoll, wenn es sich zum Beispiel im Ladenbau um den ersten Umbau oder die vielleicht bisher größte Investition handelt. Im Messebau sind es neben der richtigen Konzeption, Zielgruppenansprache und Produktpräsentation auch die Qualität und die Zuverlässigkeit um die es bei der Realisierung geht. Denn eine Messe lässt sich in der Regel nun einmal nicht verschieben.

So hilft www.Storefitting.com bei der Auswahl des perfekten Dienstleisters

Um diesen potenziellen Gefahren entgegenzuwirken, wurde eine Plattform geschaffen, auf der sich die Interessenten für Ladenbau und Messebau einen schnellen und transparenten Überblick zu professionellen Dienstleistern verschaffen können.?

Auf dem Portal kann neben einer klassischen Standortsuche, die für viele Interessenten ein wichtiges Merkmal bei der Entscheidung darstellt, auch nach Branchenerfahrung und einzelnen Leistungen wie Planung, 3D-Rendering, Trockenbau, Beleuchtung, Fassadenbau oder Digital Signage gesucht werden. Selbstverständlich können auch klassische Attribute wie Anzahl der Mitarbeiter, Umsatzgröße, Gründungsjahr etc. ausgewählt werden.?

So entsteht eine sehr detaillierte Auswahl an möglichen Dienstleistern, die direkt oder auch anonym über das Portal kontaktiert werden können.

Schnelles und qualitatives Vergleichen und bewerten der Trefferlisten

Je nachdem, wie detailliert der individuell ausgewählte Filter gesetzt wird, entfällt das Ergebnis der Trefferliste. In der Regel muss bei einem Anbietervergleich viel Zeit darauf verwendet werden, die einzelnen Webseiten und Informationen der potenziellen Lieferanten zu sichten, um so eine Auswahl für die erste Anfrage treffen zu können.

Bei Storefitting.com können die wichtigsten Fakten pro Anbieter auf einem professionell zusammengestellten Profileintrag direkt eingesehen und verglichen werden. Die von den Dienstleistern eingestellten Referenzprojekte werden mit den in der Suche festgelegten Attributen kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Firmen in der Trefferliste erscheinen, die ihre Qualität zu den im Filter eingestellten Eigenschaft zum Beispiel Montage, Trockenbau, Beleuchtung oder den ausgewählten Branchen wie Sport, Fashion oder Gastronomie auch durch reale Projekte belegen können. Diese Funktion schafft eine qualitative Überprüfbarkeit, die in einem vereinfachten Balanced Scorecard Schema, für den Auftraggeber auf einen Blick erfasst werden kann.?

Zeit und Nerven durch professionelle Checklisten und anonyme Anfragen sparen?

Nach dem Auswahlprozesse ist meist das Formulieren eines detaillierten Briefings sehr zeitintensiv. Auch kann es für Interessenten lästig sein, nach einer Anfrage an mehrere potenzielle Dienstleister noch Monate und Jahre auf unerwünschten Akquiselisten zu stehen und immer wieder auf eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen zu werden.?

Auf Storefitting.com können Auftraggeber professionelle Checklisten und Formulare für die Anfragen einzelner oder auch mehrere Dienstleister nutzen. Auf Wunsch kann die Anfrage auch anonym durch Storefitting.com an die ausgewählten Firmen versendet werden.??

Bei einer anonymen Anfrage über das Portal wird dem potenziellen Auftraggeber zur weiteren Entscheidung ein übersichtliches Factsheet mit wichtigen Informationen wie freien Kapazitäten, ein konkretes Timing, mögliche Terminvereinbarungen oder einem verbindlichen Angebot zusammengestellt und durch Storefitting.com per E-Mail zugesendet. Auf Wunsch kann auch der weitere Auswahlprozess von den Storefitting-Experten begleitet werden.?????

Seriöses und hochwertiges Fachwissen recherchieren und nutzen

Ladenbau und Messebau sind Fachdisziplinen, die für die wenigsten Firmen zum Tagesgeschäft gehören. Daher ist das vorhandene Fachwissen über diese Bereiche in den Unternehmen, die als Auftraggeber auftreten, sehr unterschiedliche.

Storefitting.com hat durch ein aufwendig recherchiertes Glossar – das sich kontinuierlich erweitert, eine Grundlage geschaffen, mit der Interessenten einen Einblick zu den wichtigsten Fachbegriffen im Ladenbau und Messebau erhalten. Das Storefitting.com Team steht aber auch persönlich mit Expertenrat zur Verfügung und kann per E-Mail und telefonisch zu allen Fragen rund um den Ladenbau und Messebau kontaktiert werden.

Aktuell informiert – Storefitting.com Fachmagazin

Um über die aktuellen Entwicklungen und wichtige Innovationen informiert zu bleiben oder vor der Entscheidung einen Überblick zu allen Themen rund um Ladenbau, Messebau, Retail und Digitalisierung zu erhalten, wurde das Storefitting-Magazin entwickelt.?

Aufgeteilt nach den wichtigsten Schwerpunkten Ladenbau, Messebau, Retail-Marketing, Retail-Technologie und Beleuchtung, kann sich jeder ausführlich durch aktuelle Fachartikel und Interviews informiert.