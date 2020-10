Das KOGIT IIQ History Plugin 3.0 ist da

Die neue Version 3.0 des KOGIT IIQ History Plugins ist ab sofort verfügbar.

?Wie sah die Rollen- und Rechtestruktur zu verschiedenen Zeitpunkten aus??

?Wer sollte zu bestimmten Zeiten in Rechtegruppen sein und wer war es faktisch tatsächlich??

Diese oder ähnliche Fragen werden Unternehmen häufig von internen und externen Prüfern oder bei forensischen Analysen gestellt. Zu meist sind diese Fragen schwer zu beantworten, da in den Systemen der Unternehmen nicht automatisch ersichtlich ist, wer zum Zeitpunkt ?X? Zugriff auf welche Daten hatte. Und das, obwohl die Aufbewahrungspflichten solcher Daten gerade aus den Gründen der Nachvollziehbarkeit seit jeher bestehen.

Unterstützung kommt in Form des KOGIT IIQ History Plugins. Das Plugin erweitert SailPoint IdentityIQ um eine effiziente Archivierungsmöglichkeit für Identitäten, Rollen und Zugriffsrechte. So werden auch solche Daten aus der Vergangenheit transparent. Das Ziel des Plugins ist es, einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, um Daten in SailPoint IdentityIQ auf effiziente Weise zur Recherche zu archivieren. Die erstellten Archive ermöglichen die Suche nach Daten basierend auf dem Typ, dem Wert und dem Zeitpunkt, zu dem die Daten in IdentityIQ produktiv waren.

Mit der neusten Version 3.0 wurde das Plugin umfänglich überarbeitet und neugestaltet. Dies betrifft die Architektur des Systems, im Frontend als auch im Backend.

Mit dem Update auf 3.0 unterstützt das Plugin die Versionen 7.3, 8.0 und 8.1 von SailPoint IdentityIQ. Mit der ?Search-view? und ?Timeline-view? erhält das Plugin neue Funktionen, die den Nutzern die Zugriffsrechte und deren zeitliche Veränderungen schnell und übersichtlich darstellen. Zudem besticht das UI durch ein schickes, anpassungsfähiges Design und eine noch einfachere und intuitivere Benutzerführung.

Das Frontend:

Das Frontend wurde auf Grundlage der aus früheren Versionen gewonnenen Erkenntnisse neugestaltet. Neben optischen Veränderungen wurden insbesondere die Inhalte und Funktion überarbeitet.

Die Suchseite wurde dahingehend umgestaltet, dass die Suchergebnisse nun in tabellarischer Form angezeigt werden. Zudem ist jede Ergebniszeile einzeln auswählbar und die Auswahl einer Ergebniszeile führt zur jeweiligen Zeitleistenseite des ausgewählten Datensatzes.

Die Zeitleistenseite bietet eine Übersicht mit den Zeiteinträgen und einer Detailansicht, die es ermöglichen verschiedene Zeitpunkte miteinander zu vergleichen. Dies ist insbesondere für Analysen eine essentielle Funktion des Plugins.

Das Backend:

Das Backend wurde anhand der Regeln der objektorientierten Programmierung neu programmiert.

Um die hohe Qualität des Plugins zu garantieren wurden zahlreiche Tests auf verschiedenen Ebenen durchgeführt (Unit-Tests, Komponententests, Systemtests und UI-Tests) sowie die Codeabdeckung und die Metrik untersucht.

Ausblick für das History Plugin 3.1 (GA Q1/2021):

Für die kommende Version 3.1 ist unter anderem eine neue Exportfunktion geplant, welche die aktuelle Funktion der ?History Reports? ersetzt.

Sie nutzen bereits SailPoint IdentityIQ und möchten das KOGIT IIQ History Plugin nutzen? Sie haben sich für IdentityIQ entscheiden und suchen einen Partner, der Sie bei der Einführung der Lösung ?und der Umsetzung Ihrer IT-Security Strategie begleitet? Dann kontaktieren Sie KOGIT unter www.kogit.de.

Die KOGIT GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf die Bereiche Identity & Access Management, Single-Sign-On und Governance, Risk & Compliance. Des Weiteren umfasst unsere langjährige Expertise die Themen Privileged Access Management (PAM), SIEM/UEBA und Role Management. Seit 2002 bieten wir unseren Kunden Strategie- und Technologieberatung, Machbarkeitsstudien inklusive Wertanalysen und Produktauswahl, Konzepte, Architektur-Design und Realisierung sowie Projektplanung und -leitung.

Wir beraten eine Vielzahl von Unternehmen aller Größenordnungen produkt- und herstellerunabhängig, um unseren Kunden die besten Lösungen und neuesten Technologien zur Verfügung stellen zu können. Dabei setzen wir auf Partnerschaften mit den führenden Softwareanbietern rund um das Thema ?Sicherer Umgang mit digitalen Identitäten und Berechtigungen?. Rollen- und Rechtekonzepte, Benutzermanagement, Zugriffsberechtigungen und EU-DSGVO sind hier einige der Themen, die uns tagtäglich begleiten.

Unsere erfahrenen KOGIT Experten verfügen über umfangreiches Know-how in allen Branchen und kennen die branchenspezifischen Herausforderungen und Prozesse im Identity & Access Management. Das ermöglicht es uns, für Ihr Identitäts- und Zugriffsmanagement die passende Lösung zu finden und dieses sicher und effizient umzusetzen.