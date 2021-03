Das Leuchten der Stadt

Lichtwerbung in Städten hat keine lange Geschichte, aber dafür eine bewegte. Die Metropole der Leuchtreklame ist nach wie vor ungeschlagen Las Vegas, die Stadt der Spieler, die Stadt der Träume. Las Vegas kann man in Sachen Geschichtsunterricht in Lichtreklame besuchen und wird aus allen Epochen fündig. Was nicht mehr aktiv auf Spielcasinos und Hotels leuchtet findet sich im Museum für Leuchtreklame, dem Neon Boneyard. Alle Leuchtreklamen, die man der Nachwelt bewahren möchte, landen dort, so wie zum Beispiel das legendäre Logo des berühmten Stardust Hotels.

Die erste Lichtwerbeanlage in Deutschland wurde übrigens 1896 in Berlin installiert und warb für Wein. Zu Beginn der Leuchtreklame in Europa wurde mit Glühbirnen gearbeitet, um Schriftzügen und Logos die entsprechende Leuchtkraft zu geben, danach folgten Neonschriftzüge. Nach dem zweiten Weltkrieg trat die Neonwerbung in Europa ihren unaufhaltsamen Siegeszug an, vermittelte sie doch nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren das Gefühl des Wohlstandes. Der Boom ist nach wie vor anhaltend!

Neben den großflächigen Reklametafeln haben sich für kleinere Vorhaben die so genannten „Citylight Plakate“ oder „Backlight Plakate“ durchgesetzt. Im Gegensatz zu Neonreklametafeln sind die etwa zwei Quadratmeter großen Leuchtplakate extrem einfach aufzubauen und zudem noch kostengünstig. Bei Global Print, der Onlinedruckerei aus Österreich, weiß man um die Vorteile dieser Werbeform: „Die von uns entwickelten LED Leuchtdisplays sind einfach und kompakt zu transportieren, extrem einfach und werkzeuglos aufzubauen und sehr stabil. Sie eignen sich perfekt auf Messen, als Kundenstopper, als Leitsystem oder direkt am Point of Sale“.

