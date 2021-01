Das MVP-Poster erklärt die Lean Startup-Methode bildlich auf einer DIN A4-Seite

Heutzutage wird der Begriff ?MVP? schon nahezu inflationär von Beratern, Mitarbeitern und Managern von kleinen und großen Unternehmen sowie Konzernen in Deutschland und weltweit verwendet.Dabei verstehen diese oftmals unter einem ?MVP? eine kleiner (aber nahezu perfekte) Variante einer Produktentwicklung oder gar eines Projektes, welches nicht Jahre, sondern nur ?einige Monate? dauert.Allerdings hat Eric Ries in seinem Buch ganz konkrete Anforderungen an MVPs, nämlich dass diese hypothesenbasiert und messbar Ideen mit echten Kunden in kurzer Zeit (ca. 4 Wochen) testen, definiert.Um Unternehmen oder Interessierten, die nicht komplette Bücher lesen möchten, einen schnellen Überblick über die wesentlichen Konzepte von MVPs und dem damit verbundenen Lean Startup Cycle hat der Unternehmensberater und MVP-Fan Manuel Marsch nun ein MVP-Poster entwickelt, welches anhand vieler kleiner Einzelgrafiken das MVP-Konzept verständlich und anschaulich erklärt.Hier geht es um gute Hypothesen, ein Beispieldurchlauf des Lean Startup Cycles, das Experimente-Mindset sowie zusätzliche Konzepte, wie die Erfolgsformel für Produkte von Alberto Savoia und den Product Funnel von Ash Maurya.Wer schnell einen Überblick über die Konzepte von MVPs bekommen möchte, für den ist dieses Poster genau die richtige kompakte Information welche auch in einer ansprechenden Optik im Western-Style gestaltet ist.

Das Poster ist direkt erhältlich beim Deutschen Shop von amazon.de.

https://amzn.to/3gHz594

Hochheim, 19.01.2021