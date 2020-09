Das Netzwerk wird digital!?digitalPMRExpo 2020 ? Network for Secure Communications? vom 24. bis 26. November als virtuelle Messe

Die 20. PMRExpo findet in diesem Jahr virtuell statt ? erleben Sie die digitalPMRExpo2020 live!

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie auch in diesem Jahr eine vielfältige Ausstellung. Vom 24. bis 26. November 2020 zwischen 9:00 – 18:00 Uhr öffnet die digitalPMRExpo 2020 ihre virtuellen Pforten für Besucher aus aller Welt! Nationale und internationale Aussteller stellen ihre Produkte und Neuerungen im Bereich des Professionellen Mobilfunks an ihren virtuellen Messeständen vor. Ergreifen Sie die Chance auch in diesem Jahr die neusten Trends der Branche kennenzulernen, die Top-Experten zu e-meeten und ihr Netzwerk absolut risikofrei zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen!

Die digitalPMRExpo 2020 bietet Ihnen zudem an drei Tagen ein wertvolles Vortragsprogramm mit kurzem, kompakten Wissen in der Speakers? Corner an. Lassen Sie sich in diesem rein digitalen Format von den Top-Experten der Branche begeistern und profitieren Sie von dem Know-How Ihrer Kollegen weltweit.

Egal ob aus dem Büro oder von zuhause ? die digitalPMRExpo bietet Ihnen den idealen Rahmen unkompliziert neue Trends zu identifizieren und mit Ihrem Netzwerk sicher zu kommunizieren.

Seien Sie dabei und sichern Sie sich noch heute Ihr kostenfreies Ticket unter:

https://www.pmrexpo.de/information-service/tickets/

5 Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

In Kontakt bleiben ? mit Abstand! Sicheres Networking mit Partnern aus aller Welt!

Neueste Trends & Innovationen der Branche auf einer Plattform!

Wissen kurz und kompakt präsentiert: Digitale Vorträge inklusive!

Flexibler Besuch der Messe- digital von überall.

Business vorantreiben ? knüpfen Sie Kontakte und bauen Sie Ihr Geschäft aus!

Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich direkt an und erleben Sie die Produkte unserer Aussteller erstmals am digitalen Messestand von Ihrem Arbeitsplatz aus und informieren Sie sich dort im direkten Gespräch über neueste Dienstleistungen und Innovationen!

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter: www.pmrexpo.de

Veranstaltungsort: Online als virtuelle Messe: https://digitalpmrexpo2020.expo-ip.com/…

