Das neue FranchisePORTAL: Klares Design, mehr Übersicht, hilfreiche Funktionen

Mit mehr als drei Millionen Seitenzugriffen ist das FranchisePORTAL eine der wichtigsten Special-Interest-Plattformen der Gründerszene. Jetzt hat der Marktführer unter den deutschsprachigen Franchise-Publikationen seine Internetpräsenz komplett überarbeitet. Existenzgründer finden damit noch einfacher zu den passenden Gründungschancen – und zu wertvollen Informationen für den Start in die Selbstständigkeit.

Innovative Webtechnologie und benutzerfreundliches Design gehen beim neuen FranchisePORTAL Hand in Hand. So bietet der Webauftritt, der vor wenigen Tagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz online gegangen ist, zum Beispiel deutlich kürzere Klick-Wege zu rund 1.000 Gründungsangeboten, Franchise- und Lizenz-Systemen. Den Benutzern stehen nun zudem Inhalte mit verschiedener Informationstiefe zur Verfügung. Und auch das transparente, klare Design trägt dazu bei, dass Franchise-Interessierte sich mit wenigen Klicks eine Übersicht über die persönlich relevanten Gründungschancen verschaffen können und bei Bedarf vertiefende Informationen erhalten. Eine weitere Neuerung: Die Kontaktaufnahme zu spannenden Franchise- und Lizenz-Systemen ist jetzt noch einfacher. Neu geordnet und leichter zugänglich sind auch die vielen profunden Tipps, Videos, Ratgeber-Artikel und Experten-Beiträge.

Inhaltlich und technisch optimiert

Von der neuen Klarheit und den Funktionserweiterungen des Portals profitieren Gründer, die nach der richtigen Geschäftsidee suchen, genauso wie die Lizenz- und Franchise-Systeme, die neue Partner gewinnen möchten. Denn die Vielfalt der Präsentationsmöglichkeiten ermöglicht die anschauliche Darstellung der Systeme und sorgt für Unterscheidbarkeit. Erneut optimiert wurden darüber hinaus die Darstellung des FranchisePORTAL auf mobilen Geräten wie Smartphone und Tablets sowie der Prozess der Lead-Generierung.

Kernelemente der Relaunchs:

– Schneller zu besseren Leads: Prozessvereinfachung beim Bewerbungsprozess für Interessenten und Systemanbieter.

– Mobile first: Optimierung des Webauftritts für mobile Geräte, verbesserte Nutzerführung auf Smartphones und Tablets.

– State of the Art: Einführung höchster technologischer Standards, die die Performance des Portals erhöhen und künftige Updates beschleunigen.

– Neue Content-Strategie: Umstrukturierung der Inhalte nach Zielgruppen, direkte Wege zu individuell relevanten Inhalten.

Finden statt suchen: Direkt zum richtigen Gründungsangebot

Als angehende Unternehmer informieren sich die meisten Franchise-Gründer heute vorab im Internet. Hier treffen sie ihre persönliche Vorauswahl, bevor sie Kontakt zu den jeweiligen Lizenz- und Franchise-Systemen aufnehmen. Herzstück des neuen Webauftritts ist daher unverändert die Virtuelle Franchise-Messe, die rund 300 Aussteller in drei Ländern umfasst. Das Design und die Funktionen der Virtuellen Messe und der Messestände sind nun aber noch mehr als bisher für eine umfassende Präsentation des Geschäftskonzepte und den direkten Zugriff auf individuell relevante Angebote ausgerichtet.

Mit dem innovativen Komparator steht den Besuchern jetzt eine praktische Web-App zur Verfügung, um passende Systemangebote zu entdecken und miteinander zu vergleichen. Damit können geeignete Gründungsangebote schnell zusammengestellt, dann eingegrenzt und schließlich gesammelt angefragt werden.

Darüber hinaus können die Interessenten mit der “Regionalen Partnersuche” aktuell vom Systemanbieter zu vergebende Standorte entdecken. Dabei kann es sich sowohl um Standorte für Neugründungen als auch um bereits bestehende Betriebe handeln, die übernommen werden können – und die damit einen besonders schnellen Start in die Selbstständigkeit erlauben.

Komplett überarbeitet wurden darüber hinaus das Layout und die Navigation des Portals. Übersichtlichkeit und Klarheit waren dabei die Prämissen.

Das Hauptmenü wurde daher in fünf Bereiche verschlankt:

– Unter “Franchise Finden” werden neben den beworbenen Top-Marken rund 1.000 Franchise- und Lizenzsysteme aus unterschiedlichen Branchen vorgestellt.

– Im Bereich “Ratgeber” finden Gründer und Franchise-Interessierte sämtliche Informationen, die sie zur Umsetzung ihres Gründungsvorhabens benötigen.

– Auf der Seite “Beratung / Coaching” werden Franchise-Experten für unterschiedliche thematische Schwerpunkte mit ihren Fachbeiträgen aufgelistet.

– Das Glossar ist ein Mini-Lexikon, das sich speziell mit den für Unternehmensgründer relevanten Themen befasst und jeweils griffige Definitionen bietet.

– Der “Bereich für Franchisegeber” führt zu www.FranchiseUNIVERSUM.de. Hier sind die Inhalte und Funktionen für Franchise- und Lizenzgeber versammelt, die die Angebote der FranchisePORTAL GmbH zur Lead-Gewinnung nutzen.

Gewinnen heißt überzeugen: Viele Kanäle, ein Ziel

Das FranchisePORTAL ist seit Jahren der Schlüsselkanal für die Ansprache von Gründungswilligen und deren Interaktion mit Franchise- und Lizenzgebern. Allerdings nutzen potenzielle Gründer zunehmend mehrere verschiedene Kanäle als Informationsquelle. In Zeiten der Informationsüberflutung bedarf es daher oft mehrerer Impulse, um Interessenten zur Kontaktaufnahme zu bewegen. Aus diesem Grund ist das neue FranchisePORTAL nun noch stärker mit dem thematisch breiter aufgestellten Schwesterportal www.Unternehmer-gesucht.com sowie seinen Online-Auftritten in sozialen Medien und Blogs verknüpft.

Einen verbesserten Informationsfluss gibt es mit dem Relaunch aber nicht nur in Richtung potenzieller Franchise-Gründer. Auch die Lizenz- und Franchise-Systeme, die sich auf dem neuen FranchisePORTAL präsentieren, erhalten noch aussagekräftigere Informationen von den potenziellen Partnern: So wurde etwa der Bewerbungsprozess dahingehend weiterentwickelt, dass Interessenten ihre Anfragen nun um persönliche Informationen anreichern oder auch ihren Lebenslauf beilegen können. Die Resonanz ist groß: Erste Tests ergaben, dass rund 40 Prozent der Interessenten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Lohmar, 8. Januar 2020

