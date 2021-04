Das perfekte Laptop Business ? ohne Webseite und ohne E-Mail Marketing!

Nicht nur in Krisenzeiten hegen viele Menschen den tiefen Wunsch nach einer unabhängigen und selbstständigen Tätigkeit. Jetzt in der Corona-Krise haben viele Leute ihren Job verloren oder befürchten eine Entlassung.

Viele Leute möchten aber auch zusätzlich zu ihrem Job ein unabhängiges Nebeneinkommen (Zusatzverdienst) aufbauen. Mit Vorliebe im eigenen Büro von zuhause, mit Laptop oder Smartphone.

Die allermeisten Leute haben ein eigenes Laptop und Smartphone und sind damit im Prinzip in der Lage, ein eigenes Laptop-Business aufzubauen. Die Praxis allerdings zeigt, dass weniger als 1% davon erfolgreich sind und damit einen nennenswerten Verdienst generieren. Dabei liegt es gar nicht am Willen oder Fleiss, sondern an einem erprobten Konzept, das wirklich funktioniert.

99% aller Geld verdienen Methoden im Internet sind Schrott!

Wer im Internet nach Methoden zum Geld verdienen sucht, wird schnell fündig. Aber aufgepasst. Von den unzähligen Angeboten und Methoden sind die allerwenigsten praxistauglich und schon gar nicht nachhaltig. Viele Business-Angebote basieren auf einem gerade laufenden Hype, sind aber nicht nachhaltig.

Und dennoch fallen immer wieder viele darauf rein. Auf ?Schwarze Schafe?, d.h. Abzocker und Betrüger, welche mit völlig unrealistischen Versprechungen so genannte ?Schnell Geld verdienen Konzepte? verkaufen wollen. Tatsache aber ist, dass der seriöse Aufbau eines Internet-Business immer mit Geduld und vor allem Arbeit verbunden ist. Wer etwas anderes anpreist, ist nicht seriös! Selbstverständlich gibt es Methoden und Verfahren, welche schneller zum Erfolg führen als andere. Aber ohne eigenes Dazutun, Fleiss und Hingabe geht es nicht.

Affiliate-Marketing für Selbständigkeit oder Nebenerwerb

Für Leute ohne Startkapital ist Affiliate-Marketing das ideale Geschäftsmodell, welches ohne Risiko und dennoch mit hervorragenden Erfolgschancen umgesetzt werden kann. Es ist unsere Top-Empfehlung für angehende Selbständige oder Leute, die sich von zuhause aus ein zweites Standbein aufbauen wollen.

Die Voraussetzung für erfolgreiches Affiliate-Marketing ist jedoch in der Regel eine eigene Webseite (mit eigener Domain) und der Betrieb eines E-Mail Marketing (mittels E-Mail Marketing Tool), denn dies bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Affiliate-Verkaufssystem. Je nach der gewählten Nische kann es auch allein mit Social Media Plattformen (Facebook, Instagram, etc.) funktionieren, aber das ist eher die Ausnahme. Selbst in diesen Fällen wären eine eigene Webseite und der Betrieb eines E-Mail Marketing förderlich und würden wesentlich zum Erfolg beitragen.

Obwohl es für Anfänger im Internet viele kostenfreie Tutorials inkl. Video-Anleitungen gibt, ist dies für viele Leute dennoch eine zu grosse Hürde.

Genau für diese Zielgruppe bietet der in Deutschland bekannte Online-Marketer Ralf Schmitz mit seinem Produkt ?Das perfekte Laptop Business 2.0? nun eine Lösung an.

Das perfekte Laptop Business 2.0:

Das Online-Kurs ?das perfekte Laptop Business 2.0? ist eine genaue und nachweislich praxis-taugliche Schritt-für-Schritt Anleitung zum Geld verdienen im Internet mit den geringstmöglichen Voraussetzungen überhaupt, und zwar:

– ohne Webseite

– ohne eigenes Produkt

– ohne Email Marketing

– ohne eigenen Content

– ohne eigenes Branding

– und keine weiteren Investitionen

Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger (ohne Vorkenntnisse) als auch Fortgeschrittene, die eventuell bereits schon ein funktionierendes eigenes Internet-Business haben und dieses durch ein weiteres unabhängiges Geschäftsmodell ergänzen möchten.

Er ist auch für Leute als Networker, Unternehmer, MLM, Online Marketer und Dropshipper etc..

Mehr zum ?Das perfekte Laptop Business 2.0? unter: https://www.kmuinnovation.de/laptop-business-ralf-schmitz/

KMU-Magazin „Digitale Transformation – Chancen für KMU und Selbständige“: https://www.kmuinnovation.de