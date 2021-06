DasÖrtliche erneut auf dem Siegertreppchen

Zum fünften Mal in Folge ist Das Örtliche von Verbrauchern in die Top 3 der besten Online-Portale in der Kategorie Branchenverzeichnisse gewählt worden. Auf Basis von über 44.000 Kundenstimmen einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv wurden Online-Portale in 58 Kategorien bewertet. Untersucht wurden die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt.

Platz 1 für Angebot und Leistung

Das Örtliche ist auch in diesem Jahr der Sprung auf das Siegertreppchen in der Kategorie Branchenverzeichnisse gelungen. Insgesamt wurde der Experte für die lokale Onlinesuche bereits zum fünften Mal mit dem Award ausgezeichnet. Besonders in der Kategorie Angebot und Leistung überzeugte Das Örtliche die Kunden und sicherte sich so den ersten Platz.

?Der erste Platz in der Kategorie Angebot und Leistung zeigt uns, dass unser Angebot den Nutzern einen deutlichen Mehrwert bietet. Die Auszeichnung ist für uns eine tolle Rückmeldung und spornt uns zeitgleich dazu an, auch weiterhin Services für die Suche vor Ort zu entwickeln, die für den Nutzer einen spürbaren Mehrwert haben?, bewertet Dirk Schulte, Geschäftsführer Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, den Erfolg.

Das Gesamtergebnis der Umfrage ergab sich aus der Bewertung von Unterkriterien wie beispielsweise Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Nutzerfreundlichkeit der Portalseiten. Zudem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden miteinbezogen. Insgesamt gelangten 463 Online-Portale in die Einzelauswertung, 647 Unternehmen wurden insgesamt bewertet.

Lokaler Partner für Verbraucher und Unternehmen

Als führendes Verzeichnismedium für lokale Suchen ist Das Örtliche der richtige Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn es darum geht, die digitale Präsenz und die Sichtbarkeit vor Ort zu erhöhen und potenzielle Kunden zu erreichen. Verbraucher finden über das umfassende Online- und Digitalangebot schnell und unkompliziert den richtigen Kontakt in der Region.

Weiterführende Informationen sind unter www.dasoertliche.de zu finden.

Das Örtliche wird von DTM Deutsche Tele Medien und 92 Verlagen Das Örtliche gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Örtliche den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dasoertliche.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Örtliche medienübergreifend über 980 Mio. Nutzungen*.

Die Wortmarke Das Örtliche ist im Markenregister für die DasÖrtliche Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch die typisch blau-weiße Farbkombination sorgt für eine gezielte Wiedererkennung des Markenauftritts.

* Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020.