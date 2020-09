Das SaaS-Geschäftsmodell setzt sich durch

.

Was bedeutet SaaS eigentlich?

Software-as-a-Service (SaaS) ist ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d.h. als Service aus der Cloud angeboten werden. Die Nutzung erfolgt in der Regel auf Abonnementbasis. Die Kosten für die Software-Nutzung hängen meistens direkt von der Anzahl der Nutzer ab.

Damit ein solches Modell reibungslos funktioniert, bedarf es gewisser Voraussetzungen, z.B. einer schnellen, stabilen und sicheren Internetverbindung, geeigneten Endgeräten und webfähigen Anwendungen. Dass diese Voraussetzungen zunehmend gegeben sind, erklärt wohl auch den wachsenden Erfolg dieses Models.

Insbesondere aber sorgen die großen Software-Anbieter für eine schnelle Verbreitung. So wurde die CRM-Software Salesforce von Anfang an nur als SaaS angeboten, SAP geht mit S/4HANA denselben Weg und Microsoft, der klassische Lizenzanbieter, hat inzwischen den Großteil seines Geschäfts auf ein Abo-Modell umgestellt.

Was sind die Vorteile für den Nutzer gegenüber dem klassischem Lizenz-Modell?

keine Investitionskosten für Lizenzen, notwendige Hardware und deren Einrichtung

keine Notwendigkeit für den Aufbau und das Vorhalten von Knowhow zur Administration von Spezialanwendungen

Übertragung der Verantwortung für Verfügbarkeit und Sicherheit auf den Betreiber

automatische Updates und laufende Optimierungen

hohe Skalierbarkeit

Das überzeugt zunehmend auch die Skeptiker, die bisher dem klassischen Lizenz-Modell nahestehen.

Die Planware Beratung & Software GmbH bietet ihre CPQ-Software KONFEX? deshalb auch im SaaS Modell an. Das bedeutet, dass für den Kunden die Investitionskosten für Software-Lizenzen und notwendiger Hardware komplett entfallen. Nur die Kosten der Dienstleistungen für Customizing und Anbindung an bestehende Systeme fallen bei Systemeinführung weiterhin an. Die IT-Abteilung muss sich nicht mit der Spezialsoftware befassen. Mit dem monatlichen Nutzungsentgelt ist alles Notwendige abgedeckt (Betrieb, Sicherheit, Updates, Verfügbarkeit, etc.). Änderungen bei den Nutzerzahlen können schnell umgesetzt werden.

Selbstverständlich können diejenigen, die ?ihre Software? weiterhin auch gerne bei sich haben wollen, bei Planware die Software im klassischen Modell mit Lizenzkauf und Wartungsvertrag betreiben. So gibt es bei Planware auch in Zukunft für jeden das richtige Angebot.

Planware ist ein Münchner Softwarehaus, das sich schon bald nach der Gründung im Jahr 1989 auf das Thema Konfigurationssoftware fokussiert hat. Damit ist Planware eines der ältesten und erfahrensten Unternehmen in diesem Spezialgebiet im deutschsprachigen Raum. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit dem absoluten Fokus auf die individuellen Anforderungen eines jeden Kunden genau die Konfigurationslösung zu liefern, die für den Kunden den optimalen Nutzen bringt. Dabei setzen wir auf unsere ausgereifte Standardsoftware KONFEX? und deren weitreichenden Funktionsumfang sowie auf das Know-how und die Erfahrung unserer Mitarbeiter.