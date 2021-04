Das Schwermetall Zink

Auch für Pflanzen und Tiere ist Zink ein lebenswichtiges Element. Die chemische und pharmazeutische Industrie verwendet es. In der metallischen Form wird Zink in der Automobilbranche, in der Bauindustrie oder im Maschinenbau verwendet. Ein Auto enthält heute rund zehn Kilogramm Zink. Rund drei davon haben die Aufgabe Korrosionen zu verhindern. Fast 100 verschiedene Teile in einem Auto enthalten Zink. Korrosionsschutz für Stahl ist das Hauptthema beim Zink.

Zink wird auch für die Herstellung von Kühlschränken, Waschmaschinen oder Klimaanlagen gebraucht. Und Zink, das bläulich-weiße Metall, kann fast gänzlich recycelt werden. Ein Großteil des geförderten Zinks geht in die Stahlindustrie. Daher sollte die Erholung der chinesischen Wirtschaft, dabei vor allem die Stahl- und Autoindustrie, für eine starke Zink-Nachfrage sorgen. Letztes Jahr waren einige wichtige Förderländer für Zink wie Mexiko oder Peru arg durch die Corona-Pandemie getroffen.

Die International Lead and Zinc Study Group prognostiziert für das laufende Jahr einen Anstieg der globalen Zinknachfrage um 4,2 Prozent auf 13,52 Millionen Tonnen. Bei der Produktion wird mit einer Steigerung der weltweiten Zinkproduktion um 2,9 Prozent auf 13,99 Millionen Tonnen gerechnet. Auch wenn 2021 (noch) ein Überschuss an Zink vorhanden ist, so ist ein Investment in das Metall doch überlegenswert, denn mit einer steigenden Wirtschaftserholung noch in diesem Jahr ist auszugehen.

Zink gibt es in den Projekten von Griffin Mining oder Osisko Metals.

Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=58B4xphcEPA -, der größte Zinkproduzent Chinas, kann aufgrund des Klimas ganzjährig produzieren. Dessen Caijianying-Mine liefert Zink, Gold, Silber und Blei, wobei die Produktion noch stark gesteigert werden kann.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=OSUoSOiBszY – besitzt zwei hochwertige Zinkprojekte, einmal in New Brunswick und einmal in den Northern Territories. Beständig gute Bohrergebnisse zeigen die Qualität der Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -) und Osisko Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

