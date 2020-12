Das vierte Jahr in Folge: Nutanix unter den Marktführern im Gartner Magic Quadrant für Hyperkonvergente Infrastruktursoftware gelistet

Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Private Cloud sowie Hybrid- und Multi-Cloud-Computing, wurde von Gartner, Inc. im ?Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software? vom Dezember 2020 als einer der marktführenden Anbieter (Leader) gelistet. Nutanix wurde für die Funktionalitäten in seiner hyperkonvergenten Infrastruktursoftware ausgezeichnet. Im Vergleich wurde der Anbieter höher als alle anderen Hersteller positioniert.

Die Zahl der Unternehmen, die nach softwaregesteuerten Lösungen nachfragen, um ihre zentralen IT-Initiativen und Bemühungen zur digitalen Transformation voranzutreiben, nimmt zu. Im Gartner-Bericht heißt es: ?Der HCI-Softwaremarkt weist zwei unterschiedliche Kategorien von Kunden auf, die aktuellen Marktbedingungen entsprechen: Einmal diejenigen, die nach Lösungen suchen, durch deren Erweiterung sich eher Herausforderungen im Zusammenhang mit Hybrid und Public Clouds lösen lassen. Und diejenigen, die eher Spezialfälle oder geografisch begrenzte Herausforderungen bewältigen wollen.?

Als Folge davon konzentriert sich Gartner nach Ansicht von Nutanix im diesjährigen Magic Quadrant ausschließlich auf Anbieter für hyperkonvergente Infrastruktursoftware, die in der Lage sind, ihre Lösungen auf unterschiedlichen Hardwareplattformen zu betreiben. Dies spiegelt eine wichtige Veränderung in der Branche wider und stellt eine überzeugende Bestätigung des eigenen Übergangs von Hardware zu Software vor mehr als zwei Jahren dar.

?Wir hatten ein Jahr mit starkem Wachstum trotz der weltweiten Unsicherheiten. Denn unsere Kunden entscheiden sich für zuverlässige, leistungsstarke und kosteneffektive IT-Lösungen, um ihre Anforderungen während der Pandemie und darüber hinaus zu erfüllen. Gleichzeitig haben wir weitere Innovationen entwickelt und unsere hyperkonvergente Infrastruktursoftware ausgebaut. Wir sind der Überzeugung, dass dies im diesjährigen Magic Quadrant zu unserer Platzierung auf der ?Execution?-Achse beigetragen hat. Darüber hinaus haben wir unsere Hybrid-Cloud-Infrastruktur in die Public Cloud gebracht, beginnend mit AWS?, so Dr. Markus Pleier, Director, System Engineering Deutschland und Österreich bei Nutanix. ?Unserer Überzeugung nach unterscheidet uns die Architektur unserer Software, weil sie Kunden in die Lage versetzt, praktisch alle Workloads in einer Multi-Cloud-Umgebung zu betreiben. Daneben hebt uns unser unablässiger Fokus auf Kundenzufriedenheit von der Konkurrenz ab.?

Diese Auszeichnung steht in einer Reihe mit mehreren wichtigen Ankündigungen von Nutanix, angefangen mit der Markteinführung von Nutanix Clusters auf AWS über die Ankündigung von Nutanix Clusters auf Azure bis zur Freigabe der neuen Platform-as-a-Service-Lösung für die Multi-Cloud: Karbon Platform Services. Sie sind Ausdruck dafür, wie der Anbieter die Zukunft der IT sieht. Für Nutanix liegt der Schlüssel für die digitale Transformation in einheitlichen Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen, die virtualisierte und Cloud-native Umgebungen nahtlos miteinander verbinden und den Unternehmen dadurch die Flexibilität und Einfachheit liefern, die sie für ihren Erfolg benötigen.

?Nutanix vereint nicht nur unterschiedliche Technologien. Vielmehr erlaubte uns die Software des Anbieters, unsere Infrastruktur mit Teams und Chancen zu verbinden?, betont Kevin Priest, Senior Director, The Home Depot. ?Wir haben IT-Profis, die Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind, in nur noch ein Betriebsteam integriert. Dadurch haben wir jetzt eine vollständige Sicht auf unsere Umgebung, arbeiten wirklich zusammen und treffen bessere Entscheidungen für das Geschäft. Unsere Partnerschaft mit Nutanix ermöglicht eine transparente, effiziente und innovative IT.?

Weitere Informationen zu Nutanix und ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts sind hier erhältlich.

Quelle

Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software, Analysts Jeffrey Hewitt, Philip Dawson, Julia Palmer, Tony Harvey, December 7, 2020

