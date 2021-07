Das Wachstum des Marktes für intelligente Verkehrsanalysen wird von 2022 bis 2030 um eine CAGR von ~12% vorangetrieben, was auf die zunehmende Urbanisierung auf der ganzen Welt zurückzuführen ist

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird geschätzt, dass der globale Markt für intelligente Verkehrsanalysen einen großen Umsatz einnimmt, indem er im Prognosezeitraum, dh 2022 ? 2030, mit einer CAGR von ~ 12% wächst, was auf die zunehmende Urbanisierung in Schwellenländern, die zunehmende Verkehrsstauung auf den Straßen und das Wachstum zurückzuführen ist demografische Raten weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl von Smart City-Projekten in Ländern wie Indien, Malaysia und Singapur dem Markt in den kommenden Jahren reichlich Wachstumschancen bieten wird.

Der globale Markt für intelligente Verkehrsanalysen ist nach Endbenutzern und Produkten unterteilt. Basierend auf den Produkten wird erwartet, dass das Segment der Verkehrsüberwachungskameras aufgrund der hohen Effizienz dieser Kameras zur Verkehrsüberwachung, -kontrolle und -erkennung im Prognosezeitraum den größten Marktanteil erringen wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass das Autobahnsegment nach Endbenutzern in Zukunft den größten Marktanteil einnehmen wird, was auf die zunehmende Akzeptanz von Smart Cities in Entwicklungsländern zurückzuführen ist.

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Es wird bewertet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum des Marktes verzeichnet, das auf die schnelle Urbanisierung und die zunehmende Verkehrsüberlastung in der Region zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird der Markt in Nordamerika in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Echtzeitdaten bei den Fahrern und der hohen Akzeptanz von IoT in der Region voraussichtlich den größten Marktanteil einnehmen.

Wachsende Urbanisierung auf der ganzen Welt, um das Marktwachstum anzukurbeln

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in städtischen Gebieten. Mit der robusten Zunahme der Urbanisierung nehmen auch die Verkehrsdichte und die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen zu. Dies wird voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Verkehrsmanagementsystemen führen, einschließlich intelligenter Verkehrsanalysen, die in der Lage sind, nützliche Erkenntnisse auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu liefern.

Es wird jedoch erwartet, dass das geringe Bewusstsein für intelligente Verkehrsanalysen in unterentwickelten Ländern im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für intelligente Verkehrsanalysen stark hemmt.

?Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.?

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für intelligente Verkehrsanalyse, das Unternehmensprofile von Accenture PLC, Cisco Systems, Inc., Cubic Corporation, Siemens AG, SWARCO AG, FLIR Systems, Inc., Global Traffic Technologies, International Road Dynamics, TagMaster Group, TRL Software und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für intelligente Verkehrsanalysen, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft.