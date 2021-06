Das Wachstum des Propofol-Marktes wird aufgrund der zunehmenden Anzahl chirurgischer Verfahren und des zunehmenden Einflusses des Medikaments auf die Anästhesiepraxis im Zeitraum 2022 ? 2030 an Fahrt gewinnen

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Für den globalen Propofol-Markt wird im gesamten Prognosezeitraum, d. h. 2022-2030, eine CAGR von ~5% erwartet. Das Marktwachstum ist auf die Anästhesiepraxis zurückzuführen, die stark durch das Propofol-Medikament beeinflusst wurde. Dieses injizierbare Medikament war sehr hilfreich für Patienten, die sich Verfahren unterziehen, die eine Vollnarkose sowie eine Sedierung erfordern, indem es postoperative Übelkeit, Erbrechen und Resteffekte reduzierte. Dies werden als die wichtigsten Faktoren angesehen, die das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

Der Markt ist nach Anwendung, Vertriebskanal und Endbenutzer segmentiert. Basierend auf der Anwendung wird erwartet, dass das Segment der Allgemeinanästhesie aufgrund der leichten Verfügbarkeit des Medikaments sowie der steigenden Anzahl von chirurgischen Eingriffen weltweit einen erheblichen Marktanteil halten wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Krankenhaussegment aufgrund der hohen Zahl von Krankenhauseinweisungen nach Vertriebskanal den größten Marktanteil erringen wird.

Auf der Grundlage regionaler Analysen wird der Propofol-Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der Markt für Propofol in Nordamerika im Prognosezeitraum den führenden Anteil hält, was auf die steigende Anzahl minimal-invasiver chirurgischer Verfahren, etablierter Gesundheitseinrichtungen und anderer zurückzuführen ist.

Steigende Anzahl chirurgischer Dienstleistungen zur Förderung des Marktwachstums

Chirurgische Eingriffe gelten als wichtiger Bestandteil des öffentlichen Gesundheitswesens. Es wird erwartet, dass diese Dienste aufgrund des epidemiologischen Übergangs eine große Rolle in der öffentlichen Gesundheit spielen. Da Propofol hauptsächlich für chirurgische Eingriffe verwendet wird, wird der Markt für das Medikament in den kommenden Jahren voraussichtlich anziehen.

Es wird jedoch erwartet, dass Bedenken hinsichtlich der mit dem Medikament verbundenen Nebenwirkungen in den kommenden Jahren das Wachstum des Propofol-Marktes stark hemmen.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des Propofol-Marktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Pfizer Inc., Bachem Holding AG, Porton Fine Chemicals Ltd, SI Group, Inc., AstraZeneca plc, Fresenius Kabi AG, Baxter Healthcare Corporation, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Hikma Pharmaceuticals PLC, Mylan NV und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzdaten sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den Propofol-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Trends in die Zukunft.