Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Hopp-Schmähungen

Seit gestern ist klar: Teile der Fanszene wollen die

Machtprobe mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga

(DFL). Für sie sind das Fadenkreuzplakat und die Schmähkritik gegen Hoffenheims

Dietmar Hopp zum Symbol gegen Kollektivstrafen geworden. Nicht erst jetzt rächt

sich, was seit Jahrzehnten versäumt wurde.

Inakzeptable Verhaltensweisen rund um des Deutschen liebste Sportart wurden

banalisiert, teilweise sogar romantisiert. Von den Vereinen, von Medien, bis hin

in die DFB-Spitze. In diesen sich dadurch ständig auswachsenden Räumen

diffusen Rechtsverständnisses wurde für einen immer größer werdenden Teil der

Fanszene die Selbstinszenierung wichtiger als alles andere: “Nicht das Spiel

ist das Ereignis, sondern wir sind es.” Das ist die Botschaft, die an diesem

Wochenende von erschreckend vielen Tribünen gesendet wurde.

Die Vertreter des FC Bayern München haben sich in Sinsheim vorbildlich

verhalten. Doch schon am Tag danach wurde klar: Das reicht nicht. Diese

Machtprobe ist nur dann zu gewinnen, wenn Verbände und Vereine langfristig und

konsequent vorgehen – auch wenn es mal den eigenen Klub schmerzt. Und: Der

Drei-Stufen-Plan des internationalen Fußball-Verbandes Fifa reicht nicht, um

dieser Auswüchse Herr zu werden. Er lässt den Chaoten zu viel Spielraum.

Das solidarische Verhalten gegenüber Dietmar Hopp war richtig und wichtig. Auch

bei rassistischen Auswüchsen ändert sich das Verhalten in Stadien, die

Anständigen melden sich laut zu Wort. Es wurde höchste Zeit. Und doch kann das

alles nur ein Anfang sein.

