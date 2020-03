Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Corona-Virus und den wirtschaftlichen Auswirkungen

In in den Zeiten des Coronavirus können Maschinen

vielleicht wegen eines fehlenden Teils aus Asien nicht fertiggestellt werden. An

anderer Stelle stockt der Transport eines Produkts, vielleicht eines fertigen

Möbelstücks, nach Übersee. Und ein Hotel muss wegen der Absage einer Messe

Buchungen stornieren. Das kann in Betrieben natürlich zu großen Problemen

führen. Kein Zweifel! Nur hilft diesen Unternehmen kein Konjunkturprogrogramm,

selbst wenn es vom Staat noch so großzügig ausgestattet würde. Was diesen

Betrieben allerdings helfen kann, sind günstige und unbürokratisch verfügbare

Überbrückungskredite, mit denen sie eine vorübergehende Liquiditätslücke

ausgleichen können. Mindestens ebenso wichtig ist eine, auf die Folgen des

Coronavirus abgestimmte Kurzarbeitsregelung. Sie hat der deutschen Industrie

schon einmal über eine Rezession hinweggeholfen, die 2008 im Vergleich zu der

jetzt wohl bevorstehenden viel tiefer gegangen ist. Sie hat für die

Beschäftigten den Vorteil, dass sie ihren Job behalten, und für die

Unternehmen, dass sie ihre Fachkräfte, die sie dann brauchen, wenn die

Konjunktur wieder anspringt, nicht vorher verlieren. Auch in Zeiten wie diesen,

in denen die Probleme für die Betriebe mit den Händen zu greifen sind, spielt

die Psychologie in der Wirtschaft eine große Rolle. Unternehmer, die davon

ausgehen, dass es nach einer kurzen Zeit der Stagnation schon in der zweiten

Jahreshälfte, wieder aufwärts gehen wird, verhalten sich anderes als jene, die –

vom Corona-Angstvirus angesteckt – in unnötige Panik verfallen. Ihr – falsches

– Verhalten hat nämlich Auswirkungen auf die Zulieferer, auf die Kunden, auf

Unternehmen in ihrer Umgebung und nicht zuletzt auf die große Gruppe der

Verbraucher, zu denen auch ihre Mitarbeiter zählen. Das Gefährliche am

Coronavirus ist, dass es Aufmerksamkeit von eigentlich wichtigen

unternehmerischen Entscheidungen abzieht. Sie sind aber nötig, um die

Strukturkrisen zu steuern, die als Folge von Digitalisierung, Globalisierung

und der Maßnahmen zum Klimaschutz viele Branchen erfasst haben. Hier ist der

Punkt, wo staatliche Hilfen etwa zur Förderung von Innovationen notwendig sein

können. Ein Blick auf die Internetbranchen, die von großen US- und

China-Konzernen beherrscht werden, zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4540050

OTS: Westfalen-Blatt

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell