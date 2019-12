Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Jahreswechsel

Was ist das nur für eine verrückte Zeit, in der wir leben?

Auch am Silvesterabend wird uns das exemplarisch wieder vor Augen geführt. Wir

wollen den Hunger bekämpfen, aber gleichzeitig werden allein in Deutschland etwa

130 Millionen Euro für Feuerwerkskörper verballert. Wir wollen sorgsam mit der

Umwelt umgehen, aber dennoch werden zum Jahreswechsel rund 4500 Tonnen Feinstaub

freigesetzt. Das entspricht etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr

abgegebenen Feinstaubmenge.

Weihnachten war das skurrile Verhalten nicht anders. Die Menschen sehnen sich

nach Besinnlichkeit, verfallen aber gleichzeitig in einen Konsum-, Kauf- und

später Umtauschrausch, als wenn es kein Morgen gäbe. Stress, Hektik und

Streit kommen manchmal noch dazu – was hat das eigentlich noch mit Weihnachten

zu tun?

Jeder kann leben, wie er möchte. Aber dennoch: Immer mehr ist eine Mentalität

wahrzunehmen, die stark an das Sprichwort “Wasch mir den Pelz, aber mach mich

nicht nass” erinnert. Der Mensch, das Gemeinsame und auch das Gespräch geraten

in den Hintergrund. Daran tragen unsere Hochleistungsgesellschaft und das

Internet zwar nicht die alleinige Schuld. Aber die “sozialen Medien” befeuern

den Prozess der Oberflächlichkeiten, des unechten Miteinanders und des

Werteverlustes in einer Weise, die nicht gut sein kann. Empathie und

Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung dürfen nicht an Bedeutung verlieren,

nicht im Internet, nicht im persönlichen Miteinander.

Das Jahr 2019 war geprägt von Geschehnissen und Entscheidungen, die nur schwer

zu verstehen sind. Und die uns mahnen sollten. Allen voran hat der antisemitisch

und rechtsextremistisch motivierte Anschlag in Halle am 9. Oktober für

Bestürzung gesorgt. Der Doppelmord und der Versuch des Täters, in einer Synagoge

ein Blutbad anzurichten, ist noch immer nicht zu begreifen.

Aber so sehr wir uns solidarisch mit den Juden in Deutschland erklären, so sehr

Politiker ihre Abscheu über diese entsetzliche Tat zum Ausdruck bringen, so sehr

hat der 9. Oktober 2019 uns vor Augen geführt, dass Antisemitismus in

Deutschland noch immer ein altbekanntes, grausames Phänomen zu sein scheint.

Niemand hat das Gotteshaus am jüdischen Gedenktag Jom Kippur geschützt.

Niemand. Nur eine einfache Holztür. Sie konnte das Massaker verhindern – das

muss die Lehre dieser Tat für immer und ewig sein! Daran sollte uns die Tür,

dieses Mahnmal, stets erinnern.

Nicht alles war schlecht im Jahr 2019, aber vieles darf gerne besser werden. Es

sind die Fragen des Lebens, die uns beschäftigen. Auf die es Antworten geben

muss. Finden wir das richtige Maß bei der Klimarettung? Akzeptieren wir, dass

die Globalisierung etwas mit uns zu tun hat, oder schotten wir uns lieber ab?

Erschaffen wir eine in der Sache weiterführende Streitkultur ohne Hass und

Hetze? Können wir ein neues Demokratieverständnis entwickeln, in dem jeder seine

Meinung sagen darf, in dem es aber auch rote Linien gibt, die nicht

überschritten werden dürfen?

Das sind nur einige der Themen, die uns angehen. Über die wir auch im Jahr 2020

und darüber hinaus diskutieren müssen. Zu denen wir die besten Argumente

brauchen. Hier sind die klügsten Köpfe unserer Republik gefragt, mit gutem

Beispiel voran zu gehen. Und hier sind alle Menschen gefragt, diesen Prozess

aktiv und positiv mitzugestalten.

Das Vertrauen der Menschen in die Qualität der Regierungsarbeit und die

Stabilität des politischen Systems ist signifikant gesunken. Das haben die

Wahlen im Osten gezeigt. Das zeigen die schlechten Umfragewerte der großen

Koalition. Aber wird automatisch alles besser, wenn Deutschland eine neue

Regierung bekommt?

Wir sollten nicht alles schlechtreden. Es gibt so viel Gutes. Wir sollten

wieder mehr lernen, Vertrauen zu entwickeln. In die Politik, in die

Gesellschaft, in den Rechtsstaat, in die Menschen. Fangen wir doch gleich heute

damit an. Die Gelegenheit zum Jahreswechsel bietet sich dazu prächtig an. Guten

Rutsch und ein schönes neues Jahr 2020!

