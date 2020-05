Das Wirtschaftsmagazin – Wirtschaftler

Das Wirtschaftler Wirtschaftsmagazin bietet Berichte und Analysen zu den Themen Finanzen, Business, Absicherung und Investments. Regelmäßig werden aktuelle Informationen rund um diese Themenbereiche auf der Seite kostenfrei und ohne Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt. Der Lesefluss wird nicht von Werbung oder Ähnlichem gestört. Im Gegenteil die Seite ist übersichtlich gestaltet und beschränkt sich auf das Wesentliche – die Leser informieren.

Liest man einen Artikel über ein Thema, über das man sich näher informieren möchte, werden am Ende des Artikels alle Themenrelevanten weiteren Artikel vorgeschlagen. Dadurch haben Leser die Möglichkeit, sich intensiver mit einem Thema zu beschäftigen und alle nötigen Informationen zu sammeln.

Geld sparen und besser anlegen

Wer sein Geld anlegen möchte oder einfach kein Geld mehr unnötig verschwenden will, findet viele Artikel zu den Themen Geld sparen und Geld investieren. In einem Artikel wird beispielsweise darüber informiert, wie man beim Internet-Shopping Geld sparen kann. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Kauf eines Smartphones im Internet wird gezeigt, wie man ein echtes Schnäppchen machen kann. So kann leicht bis zu 20 Prozent des Handelsüblichen-Preises bei Elektronikgeräten gespart werden. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die helfen können und auf die man allein nicht gekommen wäre.

Tipps für Selbständige und Unternehmer

Unter der Rubrik Business erhalten Unternehmer und Selbständige sowie alle, die es werden wollen, wichtige Tipps und Tricks, wie sie ihr Unternehmen weiter voranbringen können. Anleitungen und Hilfestellungen werden angeboten, zum Beispiel wie neues Kapital oder Startkapital beschafft werden kann. Viele weitere Artikel zu diesem Thema finden sich für jeden verständlich geschrieben.

Finanzen

Unter der Rubrik Finanzen finden sich Artikel, die zeigen, wie Geld maximal gewinnbringend angelegt werden kann. Das passende Aktiendepot, die beste Altersvorsorge und welche ETF geeignet sind, wird in Analysen und Berichten erklärt. Das Angebot bei Finanzprodukten ist immens, verlässliche und gut recherchierte Informationen zu finden, ist eine Herausforderung. Genau das bietet das Wirtschaftsmagazin. Wer sich nicht informiert, verschenkt unter Umständen Geld.