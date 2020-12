Data as a Service Day – Review des Online-Events von DDS

Der Data as a Service Day am 12. November 2020 war Part # 2 der neuen Online-Eventreihe der DDS Digital Data Services GmbH aus Karlsruhe ? und wird nicht der letzte gewesen sein. Dafür spricht schon allein das durchweg positive Feedback der zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wie können Unternehmen ihre Analysen mit Daten aus der Cloud optimieren und noch gewinnbringender einsetzen? Dieser Frage stellten sich Expertinnen und Experten des Karlsruher Geodatenspezialisten und seiner Partnerunternehmen in einem halbtägigen Online-Event. Dabei zeigten sie praxisorientiert an Best-Practice-Beispielen, wie intelligente Abfragelogiken eingesetzt werden können, um den Nutzen cloudbasierter Daten zusätzlich zu erhöhen ? und gleichzeitig Ressourcen zu sparen.

Um den Praxistransfer des Experten-Know-hows für die Teilnehmenden zu ermöglichen, beantworteten die Speaker bereits in ihren Vorträgen Fragen aus dem Live-Chat, was beim Feedback besonders positiv bewertet wurde. Ebenfalls gelobt wurde das abschließende hochkarätig besetzte Discussion Panel, in dem die Themen aus den Impulsvorträgen nochmals aufgegriffen und mit Fragen aus dem Chat abgeglichen wurden.

?Viele unserer Gäste haben sich dafür bedankt, dass sie bei dieser Online-Veranstaltung mit ihren Fragen tatsächlich Gehör gefunden haben und effektive Tipps für die Praxis mitnehmen konnten.?, so der Vertriebsleiter Andreas Lehr.

Vor allem diese Stimmen seien es, die die DDS beflügeln, die Eventreihe auch nächstes Jahr fortzusetzen. Nicht zuletzt hatte sie schon für den ersten Event der Reihe, den Mobility Data Day im Mai des Jahres, ein ähnliches Feedback bekommen.

Ob und wann 2021 wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind und DDS dann wieder einen Branchentreff wie die erfolgreichen DDS Data Days der letzten Jahre anbieten wird, steht in den Sternen. Sicher ist aber, dass das Online-Angebot mit für Kunden, Partner und Interessierte rund um die Geodatenwelt weitergeführt werden wird. Auf ihrer Website informiert die DDS über weitere Online-Events und Webinare:

https://ddsgeo.de/dds/aktuelles/events

