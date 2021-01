DATA MODUL präsentiert neues 31,5″ reflektives Display für modernste IoT-Anwendungen

DATA MODUL präsentiert ein neues reflektives Display, das erstmals im 31,5? Format verfügbar ist. In dieser Größe ist es einzigartig. Das neue FHD reflective Display eignet sich dank seines geringen Stromverbrauchs und der hervorragenden Lesbarkeit gerade bei direkter Sonneneinstrahlung optimal für Anwendungen im Outdoor-Bereich wie beispielsweise am POS, im Bereich Digital Signage, an Bus- und Bahnhaltestellen sowie in Verkaufsautomaten.

?Reflektive Displays lassen sich in öffentlichen Bereichen vielseitig einsetzen. Besonders dank der mühelosen Ablesbarkeit von Bildschirminhalten trotz starkem Sonnenlicht, bieten sie sich beispielsweise auch für den Einsatz in Passagierinformationssystemen an. Ausgestattet mit zusätzlichen Features wie WIFI, 5G oder Bluetooth können Daten in Echtzeit übermittelt und so moderne, smarte Anwendungen effektiv realisiert werden?, sagt Christiane Fleitz, Product Manager Display Solutions bei DATA MODUL. ?Und ein reflektives Display dieser Größe eröffnet hinsichtlich Designoptionen und Anwendungsfeldern nochmal völlig neue Möglichkeiten.?

Das neue 31,5? reflektive Display von Sharp bei DATA MODUL zeichnet sich durch einen besonders geringen Stromverbrauch aus, der beim Abspielen von Videoinhalten nur circa 2% des Stromverbrauchs von vergleichbaren transmissiven Displays entspricht. Wie alle reflektiven Displays nutzt auch das 31,5? Display das vorhandene Umgebungslicht zur Ausleuchtung des Screens. Bei zunehmendem Umgebungslicht verbessert sich die Ablesbarkeit des Bildschirminhalts entsprechend. Der Kontrast bleibt umgebungsunabhängig konstant. Ein zusätzliches Leuchtmittel mit 4cd reicht aus, um Informationen auch bei Nacht mühelos vom Display ablesen zu können. Die Installation kann selbst an Orten ohne feste Stromanbindung erfolgen, da sich das Display auch mittels alternativen Stromversorgern wie beispielsweise Batterien, Akkumulatoren oder Solarpanels betreiben lässt. Mitentscheidend für die richtige Wahl der Stromversorgung ist letztendlich das gewählte Board. Dank der geringen Einbautiefe und der niedrigen Wärmeerzeugung eignet sich das reflektive Display besonders für Anwendungen im Outdoorbereich, Neben dem neuen 31,5? Display bietet DATA MODUL eine weitere Vielzahl an reflektiven und transflektiven Displays mit hoher Auflösung und Temperaturbereichen von -20?C bis +70?C an.

Die DATA MODUL AG als einer der weltweit führenden Spezialanbieter für Display-, Touch-, Embedded-, Monitor- und Panel PC Lösungen verfolgt seit ihrer Gründung 1972 konsequent das Ziel, seinen Kunden moderne, maßgeschneiderte und individuell angepasste Komplettlösungen für Display-Technologien anzubieten.

Langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Display-, Touch-, Embedded- und Systemtechnologien ermöglicht die Realisierung von kundenspezifischen Value-Added-Services unterschiedlichster Branchen auf rund 45.000 m2 Produktions- und Logistikfläche. Das umfangreiche Distributionsportfolio aus Displays, Touchscreens und Embedded-Lösungen sowie zunehmend innovativer Eigenentwicklungen runden das einzigartige modulare Produktportfolio ab.