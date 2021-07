DataArt ist stolz auf die fortlaufende Partnerschaft mit Girls Who Code

Vereint durch die Mission, die IT-Branche zu diversifizieren, sind DataArt, ein globales Software-Engineering-Unternehmen, und Girls Who Code, eine gemeinnützige Bildungsorganisation, eine Partnerschaft eingegangen, um dieses Ziel durch eine Vielzahl gemeinsamer Projekte zu fördern.

Daten?zeigen, dass nur 20 % der Arbeitsplätze im Tech-Bereich (GAFAM) von Frauen besetzt sind. Bei DataArt sind 31% der Stellen mit Frauen besetzt, und das Unternehmen ist bestrebt, diese Zahl zu erhöhen. Die fortlaufende Partnerschaft mit Girls Who Code ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Geschlechterlücke in der IT zu schließen.

Girls Who Code (GWC) zielt darauf ab, die Anzahl der Frauen in der IT zu unterstützen und zu erhöhen, indem junge Frauen mit den notwendigen Computerfähigkeiten ausgestattet werden, um die Möglichkeiten des 21. Girls Who Code legt Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion als essentiell für ihre Mission.

Als vertrauenswürdiger Partner von GWC seit Ende 2018 hat DataArt ein Team von Fachleuten verpflichtet, um mit der Organisation an drei Projekten zusammenzuarbeiten:

Data Warehouse und Datenmanagement: Das in Amazon Web Services (AWS) aufgebaute System soll sowohl Schüler als auch Lehrer anziehen, Besuche nachverfolgen und Karrierewege aufzeigen, die für Alumni zur Verfügung stehen. Es ermöglicht die Datenmigration aus mehreren Quellen und erleichtert die komplexe Datenüberprüfung.

Website-Entwicklung und -Support: die primäre Website,?https://www.girlswhocode.com, die als Hauptzugangspunkt für Studenten, Partner, Vermittler und Unterstützer aus verschiedenen Ländern dient.

HQ-Plattform,?https://hq.girlswhocode.com: Plattform zur Verwaltung von Kursen, Aktivitäten, Programmen und Materialien sowohl für Lehrer als auch für Studenten. Die Plattform wird ständig erweitert und weiterentwickelt, mit einer Nutzerbasis von mehr als 200.000 registrierten Nutzern, Tendenz steigend.?

Das Data Warehouse, die Website und die HQ-Plattform müssen alle in der Lage sein, die starke Nutzung zu bewältigen. Schnelles Handeln ist notwendig, um Probleme zu beheben, da Systemausfälle keine Option sind. DataArt nutzte seine Cloud-Kompetenz und die Partnerschaft mit AWS, um viele der inhärenten Herausforderungen zu meistern.

Yuri Gubin, Chief Innovation Officer bei DataArt, sagt: —-Wir haben bei der Zusammenarbeit mit GWC sehr viel gelernt, und es war eine außergewöhnliche Erfahrung. Wir lernten den Zyklus dieser Organisation und das Schuljahr kennen. Als Clubs in Indien, Großbritannien und Kanada auftauchten, hatten wir die Möglichkeit, das System international zu machen.—-

Die COVID-19-Pandemie hat zur größten Unterbrechung des Bildungswesens in der Geschichte geführt und die Schüler gezwungen, sich schnell an eine virtuelle Welt anzupassen. Als Schüler auf der ganzen Welt massenhaft online gingen, integrierte DataArt schnell mit Google Classroom, um Girls Who Code bei der Online-Umstellung zu helfen. Die Migration beinhaltete viele organisatorische und IT-Entscheidungen, und der Übergang war nahtlos.

Feargus Leggett, Chief Financial Officer von Girls Who Code, sagt: „DataArt ist ein zuverlässiger Partner und ein guter Verwalter der IT-Systeme von Girls Who Code. Wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung.“

Gubin fügt hinzu: „Unsere Werte stimmen überein, und wir fühlen uns geehrt, mit GWC zu arbeiten. Wir teilen ihr Anliegen und wir bewundern ihre Mission. Da wir in mehrere Projekte gleichzeitig involviert sind, stoßen wir natürlich auf Herausforderungen, wobei das Hauptproblem die Sicherheit ist. Wir konzentrieren uns darauf, Probleme zu erkennen und zeitnah auf IT-Probleme zu reagieren, und das werden wir auch weiterhin tun.—-

Als multinationales Unternehmen fördert DataArt Gleichheit, Vielfalt und Einbeziehung, da diese Prinzipien die Grundlage für alles sind, was das Unternehmen tut. Das unterstützt die Fähigkeit, eine Vielzahl von Kunden zu bedienen sowie eine hochqualifizierte Belegschaft zu motivieren und zu halten. Die Richtlinie beugt Mobbing, Belästigung und Diskriminierung vor.

DataArt fördert auch die Geschlechtervielfalt. Zusätzlich zu Girls Who Code arbeitet das Unternehmen eng mit verschiedenen Women in IT-Initiativen in Osteuropa zusammen und sponsert viele Veranstaltungen, die weibliche IT-Spezialisten anziehen.?Women TechMakers,?Python Community for Women,?Toastmasters International?und?Geek Girls Carrots?gehören zu den Partnern von DataArt.

Über Girls Who Code

Girls Who Code ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die sich für die Schließung der Geschlechterlücke in der Technologie einsetzt und die Bewegung anführt, um junge Frauen zu inspirieren, auszubilden und mit den Computerfähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um die Chancen des 21. Jahrhunderts zu nutzen.

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Girls Who Code 450.000 Mädchen durch unser persönliches Programm erreicht und wir haben fast 90.000 Alumni im College-Alter. Wir haben einen Kulturwandel durch Marketingkampagnen und Advocacy-Bemühungen ausgelöst und weltweit 13 Milliarden Engagements generiert. Im Jahr 2018 wurde die Organisation zur Nr. 1 der innovativsten Non-Profit-Organisationen auf der Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company ernannt.

Folgen Sie der Organisation auf den sozialen Medien?@GirlsWhoCode

DataArt ist ein globales Software-Engineering-Unternehmen, das einen einzigartig menschlichen Ansatz zur Problemlösung verfolgt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, Teams von hochqualifizierten Ingenieuren auf der ganzen Welt und fundierten Branchenkenntnissen liefern wir qualitativ hochwertige Lösungen, auf die sich unsere Kunden verlassen können, und lebenslange Partnerschaften, an die sie glauben.

www.dataart.com