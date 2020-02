Datatrans feiert das erfolgreichste Jahr seit Firmengründung

Mit 126 Mio. abgewickelten E-Commerce Transaktionen und einem Wachstum von 137% im Bereich Tokenisierung, erlebte die Datatrans AG ihr bisher profitabelstes Jahr seit Firmengründung vor fast 20 Jahren. Mehr als 4?500 aktive Kunden generierten ein Handelsvolumen von über 12 Mrd. Franken. Damit bleibt Datatrans mit Abstand der führende Payment Service Provider (PSP) der Schweiz und einer der erfolgreichsten Europas.

Ausschlaggebend für das herausragende Ergebnis war das Transaktionswachstum bei grossen Bestandskunden sowie ein starker Vertriebserfolg mit Neukunden aus der DACH-Region. Auch aktuelle Payment-Trends spielten dem Unternehmen in die Karten: «Der Einzelhandel erlebte 2019 eine Stagnation, doch im E-Commerce gab es Wachstum», erklärt CEO Hanspeter Maurer. «Besonders ausgeprägt war diese Dynamik im Dienstleistungs-bereich. Der Verkauf von ÖV-Tickets über das Smartphone erlebte einen wahren Boom. Davon hat Datatrans profitiert.»

Führend mit 3-D Secure 2.0

Gleichzeitig sah sich die Payment Branche im letzten Jahr mit Veränderungen in einer nie dagewesenen Dimension konfrontiert, wie beispielsweise Neuerungen im Card-Scheme Bereich, der Einführung höchster Sicherheitsstandards oder das Inkrafttreten der starken Kundenauthentifizierung unter PSD2. Hier konnte sich Datatrans mit Expertenwissen und schnellen Reaktionszeiten den Vorsprung sichern. Als erster Payment Service Provider der Schweiz und einer der ersten PSPs weltweit wurde Datatrans von den grossen Kreditkarten-Schemes für 3-D Secure 2.0 zertifiziert.

Tokenisierungslösung mit weltweitem Potenzial

Seine Position als Innovationsführer beweist das Unternehmen auch mit der Tokenisierungslösung PCI Proxy. Bisher vor allem in der Reisebranche beliebt, gewann das Proxy-Team 2019 weltweit renommierte Kunden. Das neue Standbein soll 2020 wesentlich zum Gesamterfolg beitragen. Mit neuen Mitarbeitern in den Bereichen IT, Sales, Entwicklung und im System Engineering baute Datatrans auch seinen Expertenstatus weiter aus.

Wachstum aus eigener Kraft heraus

«Durch den guten Geschäftsgang seit Jahren ist es uns weiterhin möglich, den Ausbau ohne Fremdmittel zu finanzieren.», so Hanspeter Maurer. «Sinnvolle Investitionen sehen wir in der Erweiterung unseres Payment Gateways und im Bereich PCI Proxy. Zusätzlich möchten wir in neue Felder expandieren, die unseren Kunden Mehrwert schaffen und eine höhere Conversion versprechen, wie beispielsweise 3-D Secure 2.0 und Scheme Tokenization.» Eine ausgewogene Balance aus Rentabilität, Liquidität, Sicherheit, Unabhängigkeit und einem gesunden organischen Wachstum, gehört nach Hanspeter Maurers Aussage zu den Kernzielen des Unternehmens.

Digitales Business mit persönlichem Flair

Datatrans geht davon aus, dass die digitale Transformation und Vernetzung der Vertriebskanäle mit zunehmender Mobile-Nutzung 2020 weiter zunehmen wird. Die Folge: Neue Konzepte am POS verbreiten sich dank Smartphones («Bring your own Device») rasant. «Bezahlvorgänge so einfach wie möglich zu machen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit einem eingespielten Team und Kunden, die etwas bewegen wollen, werden wir uns auch 2020 als Innovationsführer im Payment behaupten,» verspricht Thomas Willenborg, Head of International Market Development und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Gleichzeitig verrät er das Erfolgsrezept: «Datatrans verbindet Payment-Know-How mit persönlichem Flair. Hinter jeder Conversion, hinter jeder Plattform stecken Menschen. Deren Bedürfnisse und Gewohnheiten zu erkennen und in sinnvolle Lösungen umzuwandeln, ist unsere grosse Stärke.»

Mehr als 4–500 Kunden, 126 Millionen Transaktionen in 2019 und der beste Time-to-Market machen Datatrans AG zu einem der führenden Payment Service Provider Europas. Ihre Spezialität: Zahlungslösungen nach Mass, grosse Flexibiltat bei der Wahl von Zahlungsmitteln und Acquirern sowie innovative Payment-Technologien – made in Switzerland. Dank reibungslosem Checkout und cleveren Features wird mit Datatrans das Bezahlen im Internet wie auf dem Smartphone zur Nebensache. www.datatrans.ch