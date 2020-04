Daten effektiv organisieren, kontrollieren und wirksam schützen mit oneresource ag

Wil im April 2020 – oneresource ag läutet mit der “GRC basierten IT-Infrastruktur die Zukunft im Bereich Process Consulting ein. Mit Hilfe einer “Governance, Risk & Compliance (GRC) basierten IT-Infrastruktur lässt sich der individuelle Zugriff auf die im Unternehmen vorhandenen Daten effektiv organisieren, kontrollieren und wirksam schützen. Auch in der Kommunikation nach aussen, besonders wenn rechtliche Vorschriften anderer Länder zu beachten sind, ist die Einhaltung und Überwachung dieser Grundsätze wichtig.. Hier sind die wichtigsten Fakten zu den innovativen Dienstleistungen: https://oneresource.com/sap-governance-risk-compliance/ (https://oneresource.com/sap-governance-risk-compliance/)

Im Bereich Process Consulting ist oneresource ag bekannt als ein führendes und richtungsweisendes Unternehmen mit einer intensiven Fokussierung auf das Kerngeschäft.

Die Governance, Risk & Compliance (GRC) basierte IT-Infrastruktur von oneresource ag hilft den Kunden, das Problem des Risikomanagements effektiv zu lösen, weil hierüber Risikofaktoren schnell identifiziert und passende Lösungen erarbeitet werden können. Insbesondere wird das Angebot dadurch hervorgehoben, dass sich eine solche Infrastruktur mit Hilfe von SAP Governance, Risk & Compliance (GRC) an jedes Unternehmen individuell anpassen lässt: https://oneresource.com/sap-governance-risk-compliance/ (https://oneresource.com/sap-governance-risk-compliance/)

Die Vorteile der “GRC basierten IT-Infrastruktur von oneresource ag liegen auf der Hand:

effiziente Risikosteuerung in einem Unternehmen. Das bedeutet, die Risiken werden frühzeitig erkannt, um rechtzeitig Strategien zu ihrer Vermeidung oder Minimierung auszuarbeiten. Ein weiterer Baustein ist die Prozesscontrol. Hier wird das Controlling im Unternehmen selbst überwacht. So können bei Fehlentwicklungen in diesem Bereich schnelle Gegenmassnahmen eingeleitet werden, um das Unternehmen vor Schaden zu schützen.

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: “Die hier aufgeführten Punkte sind nur ein kleiner Teil der Aufgaben, die mit Hilfe von SAP GRC abgedeckt werden können. Tatsächlich sind die Anwendungen so umfangreich, dass nur eine umfassende, auf den Einzelfall abgestimmte Beratung zu den Möglichkeiten, die SAP Governance, Risk & Compliance (GRC) bietet, ein gutes Ergebnis erzielen kann.”

oneresource ag stellt exzellente Beratungs-, Implementierungs- und Betriebsleistungen rund um die Business Applikationen von SAP zur Verfügung. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater ihre Kunden.