Daten für immer Speichern:

Wer seine wertvollen Urlaubserinnerungen, Familienfotos und wichtigen Dokumente lange aufbewahren möchte, braucht nicht nur die richtigen Medien, sondern auch eine Strategie für die Langzeitarchivierung. Europas größtes IT- und Tech-Magazin c?t zeigt in Ausgabe 22/20, wie man digitale Schätze auch für mehrere Jahrzehnte sicher konserviert.

Familienfotos, Arbeitszeugnisse, Arztbefunde: Viele Dokumente existieren nur noch digital. ?Doch vielen Anwendern ist gar nicht bewusst, dass auch digitale Daten verloren gehen können?, erklärt c?t-Redakteur Christof Windeck, ?sei es durch den Defekt einer Festplatte oder die Alterung einer DVD.? Daher sollte die Langzeittauglichkeit des Speichermediums bedacht werden. ?Festplatten, die in einwandfreiem Zustand eingelagert werden, lassen sich nach fünf Jahren Lagerzeit mit hoher Sicherheit auslesen?, versichert Windeck. ?Wahrscheinlich funktionieren die meisten Exemplare erheblich länger.? Der Experte rät dazu, das Archiv nach spätestens zehn Jahren auf frische Datenträger zu kopieren.

Selbst gebrannte Blu-ray-Discs und DVDs sind als Langzeitarchiv nicht geeignet, weil sie sich in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr lesen lassen. Die M-Disc hingegen soll 1000 Jahre halten ? verspricht zumindest der Hersteller. Ob dann noch passende Laufwerke, Anschlüsse und Betriebssysteme verfügbar sind, ist eine andere Frage. Daher taugt die M-Disc nach Ansicht der c?t-Experten nur als Zusatzversicherung. Auch Cloudstorage kann eine Archivierungsstrategie sinnvoll ergänzen.

Dateien müssen in schlau gewählten Formaten abgespeichert sein, wenn sie nach 30 Jahren noch nützlich sein sollen. Darüber hinaus ist es hilfreich, auch Programme mit ins Archiv zu packen, welche die konservierten Dateien lesen und anzeigen können. Für fast alle elektronischen Daten, die ausgedruckt werden könnten ? also Briefe, Diplomarbeit, Excel-Tabellen, gescannte Dokumente ? bietet sich das zur Archivierung gedachte PDF-Format PDF/A an. ?Es hat eine offengelegte Spezifikation und ist weit verbreitet, was die Chancen erhöht, dass es in vielen Jahren noch lesbar sein wird?, so Windeck. Bei Multimediadaten ist es schwieriger, das optimale Dateiformat zu wählen, denn gerade bei Video gibt es häufiger Neuerungen. Glücklicherweise gibt es Open-Source-Software wie den VLC Player des VideoLAN-Projekts, den man im Quellcode herunterladen und ebenfalls archivieren kann.

