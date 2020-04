Daten unsicherer Herkunft sicher verarbeiten – it-sa 2019

Daten unsicherer Herkunft sicher verarbeiten ? ob Personalabteilung, Marketing sowie in allen anderen Fachabteilungen in Unternehmen.

Jeder bekommt Daten unsicherer Herkunft – wie geht man damit professionell um?

Ramon Mörl, Geschäftsführer itWatch GmbH, gibt gute Einblicke und Lösungsvorschläge zu diesem spannenden Thema:

https://www.youtube.com/watch?v=qx9sUyxM1AQ

itWatch steht für innovative IT-Sicherheitsprodukte die Ihr Unternehmen vor Datendiebstahl und Angriffen von innen und außen schützen. Die Endpoint Security Suite der itWatch vereint Lösungen für die Verschlüsselung (Encryption), Endgeräte Sicherheit (Endpoint Security), Data Loss Prevention (DLP), technische Umsetzung von Datenschutz und Sicherheitskultur durch Security Awareness in Echtzeit, Applikationskontrolle (Application Control), Inhalts-Kontrolle (Content Control) und den Schnittstellen- und Geräteschutz (Port & Device Control) wie z.B. USB-Kontrolle. Das Ziel der Automatisierung als Teil der IT-Sicherheitslösungen sind kostensenkende Mehrwerte im IT-Betrieb. Die Produkte sind an den Bedürfnissen der Großkunden, des Mittelstandes sowie der Behörden ausgerichtet. Die patentierten Produkte haben weltweite Alleinstellungsmerkmale, welche itWatch zum führenden Anbieter im Sektor DLP/Endpoint-Security macht, der sowohl die hohen Anforderungen des Nachrichtendienstes erfüllt als auch die Tauglichkeit in vielen mittelständischen Installationen und bei Großkunden mit weit über 100.000 Lizenzen beweist.