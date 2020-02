? Datenbank Performance ? Regelmäßiger DB-Reorg für mehr Platz, beste Verfügbarkeit + schnellsten Datenzugriff/Abfrageantwort ?

Datenbank Reorgs: Warum sie wichtig sind und was der Unterschied zwischen Online- und Offline-Betrieb ist! Datenbankreorgs werden durchgeführt, um Datenplatz zu sparen und die Effizienz und Leistung der Datenbank zu verbessern. Dieser Artikel erklärt, warum. Im nächsten Artikel wird gezeigt, wie mehrere Tabellen und Datenbanken in Eclipse neu sortiert werden können.

Daten in großen RDBMS-Tabellen werden mit der Zeit fragmentiert. Die Größe der Tabellen und Indizes nimmt zu, wenn die Datensätze auf mehr Datenseiten verteilt werden. Mehr Lesezugriffe auf Seiten und Zeilen in Non-Join-Reihenfolge während der Abfrageausführung verlangsamen die Abfrageantworten. Um den vergeudeten Platz zurückzugewinnen, die Datenbank-Betriebszeit zu verbessern und den Datenzugriff (Abfrageantworten) zu beschleunigen, sollten Sie eine Strategie zur Reorganisation Ihrer Datenbankobjekte in Betracht ziehen. Datenbank-Reorgs bestehen aus zwei Typen von Tabellen-, Index- und Tablespace-Objekten: online (in place) und offline (classic).

Die Online-Datenbank sortiert die Arbeit inkrementell neu, indem Zeilen innerhalb der vorhandenen Tabelle verschoben werden, um die Clusterbildung wieder herzustellen, freien Speicherplatz zurückzugewinnen und Überlaufzeilen zu beseitigen. Objekte sind nur für eine kurze Zeit gegen Ende nicht verfügbar, nicht während der Neulade- und Neuaufbau-Phase, die sich bei großen Objekten in die Länge ziehen kann. Sie ermöglichen es Anwendungen, eine Verbindung zur Datenbank herzustellen, verlangsamen aber oft ihre Leistung und können zu diesem Zeitpunkt Wartezeiten erzeugen.

Die Offline-Datenbankreorgs sind schneller, können aber die Datenbank offline nehmen (wenn das Datenbankreorg-Utility verwendet wird). Bei dieser Methode werden Daten aus der Datenbank in eine Dump-Datei exportiert (Entladen). Die Datenbankobjekte werden auf der Grundlage des Extrakts gesichert und normalerweise neu geordnet (Sortierung). Sie werden dann in denselben Tablespace zurückgeführt (load), wo die Indexes implizit wiederhergestellt werden (rebuild).

Leistungsbewusste DBAs verwenden IRI FACT (Fast Extract) zum Entladen, das eine portable Flat-File erstellt, die (mit IRI CoSort) auf dem primären Indexschlüssel der reorganisierten Tabelle sortiert werden kann!

Mit diesem Ansatz können weitere Transformations- und Berichtsoperationen durchgeführt werden, und die Datenbank bleibt online. Vorab sortierte, direkte Pfadladungen umgehen auch die Sortierung (Overhead) des Datenbank-Laders. All diese Operationen werden im Offline-Reorg-Assistenten der IRI-Workbench automatisiert.

Das Halten einer “Schatten”-Kopie der Daten im Dateisystem für jede Tabelle sollte nicht übermäßig belastend sein, denn sobald die Flat-File sortiert und neu geladen ist, kann sie gelöscht werden. Gleichzeitig ermöglicht die Auslagerung der Reorg-Daten und ihre Verfügbarkeit für CoSort auch die Möglichkeit anderer Verwendungen der Daten, einschließlich Archivierung, Berichterstellung, Schutz und Migration zu anderen Datenbanken, BI-Tools und Anwendungszielen. Der Vorbehalt besteht natürlich darin, dass während des Entladens andere Systembenutzer den Tabellenbereich lesen und aktualisieren können, so dass jegliche Aktualisierungen während dieser Zeit das erneute Laden verpassen und Inkonsistenzen im Ziel erzeugen könnten. Es wird daher empfohlen, Offline-Reorgs durchzuführen, wenn keine Aktualisierungen stattfinden.

IRI bietet eine Offline-Reorg-Lösung an, die hier beschrieben und gezeigt wird.

Weltweite Referenzen:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, Mercedes Benz,.. unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz! Sie finden viele unserer Referenzen hier mit detaillierten Use Cases.

Partnerschaft mit IRI:

Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software besitzt die Vertriebsrechte für diese Produkte für ganz Deutschland. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Partner IRI Inc.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.