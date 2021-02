Datenqualität in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) und Business Central (NAV)

q.address sorgt in allen Projektphasen fu?r Datenqualita?t in Dynamics 365: Von der Vorbereitung der Daten fu?r die Migration ins neue System bis zur Überwachung der laufenden Adresspflege. i-Tüpfelchen ist die fehlertolerante Suche, die auch noch so gut versteckte Adressen in Sekundenschnelle aufspürt.

Die q.address Integrationen für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) und Dynamics Business Central (NAV) überwachen jede Veränderung im Adressbestand. Dubletten und Fehler in Anschriften und Namen werden so bereits an der Wurzel verhindert. Von Anwendern besonders geschätzt ist die fehlertolerante Suche, die Adressen auch in schwierigen Fällen in Sekundenschnelle wiederfindet. Die Add-ons installieren sich in Dynamics 365 CE als Managed Solution und in BC als Extension. Daneben steht das Add-on für Dynamics 365 Online CE im Microsoft AppSource Marketplace auch zur komfortablen One-Click-Installation zur Verfügung.

Als Stand-alone-Version prüft und bereinigt q.address Stand-alone 365 den Gesamtbestand ? für eine Grundbereinigung, für Bestandszusammenführungen etwa nach Unternehmenszukäufen, von Zeit zu Zeit zur Qualitätsüberwachung (Housekeeping) oder zur Übernahme von Aufträgen aus dem Online-Shop oder der Adressliste eines Adressbrokers. Ein Highlight ist das ?In-place-Cleansing?: Dabei werden Dubletten-Adressen in CE bzw. BC mit allen abhängigen Daten ohne Informationsverlust zusammengeführt ? also mit allen Kontakten, Verkaufschancen, Bestellungen und sogar Custom Entities. Dabei müssen die Daten weder für die Verarbeitung exportiert noch Ergebnisse anschließend importiert werden. q.address Stand-alone 365 unterstützt Dynamics 365 CE und BC, jeweils Online und On-premises.

q.address wird in zahlreichen Produktvarianten angeboten und verfügt über ein breites Funktionsspektrum zur Herstellung und Wahrung der Adressqualität in CRM- und ERP-Anwendungen: Postalische Dublettenprüfung, Anschriftenprüfung, Formatierung von Namen, Anreden, Daten, Telefonnummern etc., Adressanreicherungen mit wertvollen Marketinginformationen, u.v.a.m.

ACS Informatik informiert

auf Ihrer Webseite: https://www.qaddress.com/

in Blogartikeln: https://www.qaddress.com/de/blog/datenqualitaet-in-dynamics365/

in Webcasts: https://www.qaddress.com/videos/datenqualitaet-in-dynamics365/

ACS Informatik fokussiert sich auf Produkte, Projekte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Adressqualität in Vertriebs-Anwendungen und deren Umfeld, in CRM- und ERP-Systemen, in Online-Shops, Adressdatenbanken und ganz generell überall dort, wo es um die Verwaltung kleiner, großer oder sehr großer Adressbestände geht.

Ihr Produkt q.address zeichnet sich durch ein reichhaltiges Angebot an Programm- und Einsatzvarianten aus. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Integrationen in die Businesslösungen Microsoft Dynamics 365, den heute in den deutschsprachigen Ländern führenden DQ-Lösungen für Customer Engagement und Business Central.

Die Anwender sind mittlere und große Unternehmen mit hohen Ansprüchen an die Daten- und Adressqualität. Partner sind Integratoren, die q.address zur Qualitätssicherung in ihre Integrations- und Migrationsprojekte einbinden

www.qaddress.com/