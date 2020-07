Datenschutz

ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware kooperiert mit dem Online Magazin EAS-MAG.digital um auf Basis von Analytics-Daten des Magazins monatlich ein Thema zu wählen, welches zu dieser Zeit besonders häufig gesucht und nachgefragt wird. Diese Insider-Themen werden regelmäßig auf ERP-Hero.agency veröffentlicht. Erfahren Sie hier mehr:

Datenschutz?

Was wäre, wenn Sie wüssten, dass Interessenten für Unternehmenssoftware verstärkt nach dem Thema Datenschutz suchen? Sie würden dieses Insider-Thema für Ihren Corporate Blog nutzen, oder? Erfahren Sie hier mehr zu diesem Trendthema.

Datenschutz ist ein Thema, welches stets einen prominenten Platz in modernen Unternehmen einnimmt. Mit der wachsenden Anzahl und steigender Nutzung von Daten, wachsen auch rechtliche Anforderungen an Unternehmen. Vor allem die DSGVO, die schon 2018 in Kraft trat, setzt dabei immer noch viele Unternehmen unter Druck. Die Rolle von Unternehmenssoftware beim Thema Datenschutz ist elementar, wird aber von vielen unterschätzt.

Erfahren Sie mehr zu diesem Trendthema?in unserem Insider-Artikel!?

Lesen Sie?den?gesamten?Beitrag: Themen Insider: Datenschutz

Der ERP-Hero, die Vermarktungsagentur für Unternehmenssoftware, ist ein Angebot der mwbsc GmbH. Der ERP-Hero hat über 970 Content-Partner im Bereich PR/Kommunikation, Marketing & Vertrieb. Unsere Content-Partner sind bekannte Software-Hersteller & -Anbieter, die sich auf die Herstellung und Vertrieb von Unternehmenssoftware (ERP, CRM & Co.) und dazugehörigen Dienstleistungen spezialisiert haben. Zu unseren aktivsten Kunden gehören pro ALPHA Business Solutions GmbH, GUS Deutschland GmbH, myfactory international GmbH, SD Worx GmbH und Sybit GmbH.