? Datenschutz in Excel ? Per Add-In sensible PII in jeder XLS + XLSX-Datei automatisch schützen via Datenmaskierung, Datenanonymisierung,.. ?

Lückenlose Sicherheit von Excel-Tabellen: IRI CellShield? ist ein Add-In für Microsoft Excel?, das die sensiblen Informationen in einer oder mehreren Tabellenkalkulationen schützt und es Ihnen ermöglicht, die Datenschutzgesetze einzuhalten und Datenverstöße zu annullieren. Es gibt zwei Editionen von CellShield: CellShield Personal Edition (PE) und CellShield Enterprise Edition (EE).

IRI CellShield ist das einzige vollwertige, professionelle Datenentdeckungs-, Maskierungs- und Auditierungspaket für Excel 2010, 2013, 2016 und 2019 (plus Office 365) Arbeitsmappen in Ihrem LAN oder in der Cloud!

CellShield Version 2.0 bietet viele von Benutzern angeforderte Upgrades, darunter die Möglichkeit, UTF-8-Daten, sensible Formeln und ganze Blätter gleichzeitig zu schützen. Außerdem wurde die CellShield Enterprise Edition um zusätzliche Such-, Maskierungs- und grafische Prüffunktionen erweitert.

IRI führte die CellShield PE erstmals 2014 als Excel-Add-In für PC-Benutzer ein, um persönlich identifizierbare Informationen (PII) in Zellen, Spalten oder benutzerdefinierten Bereichen mit Point-and-Click-Verschlüsselungs-, Schwärzungs- oder Pseudonymisierungsfunktionen einfach auszuwählen und zu schützen. IRI führte später CellShield EE ein, mit der PII in mehreren Blättern in einem Netzwerk gefunden und maskiert werden konnten. Die EE wendet automatisch konsistente Maskierungsfunktionen auf Daten an, die in der IRI-Workbench als PII klassifiziert sind, und verwendet dieselben Datenklassen und Maskierungsfunktionen.

CellShield Version 2.0 führt eine Vielzahl von neuen Funktionen, Korrekturen und Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion 1.7 ein. Dieser Blog-Artikel ist in die neuen Funktionen/Verbesserungen für CellShield PE und EE unterteilt.

In diesem Blog-Artikel werden die Themen wie die UTF-8-Unterstützung, Verschlüsselung + Entschlüsselung von Formeln, Vollschutz des Excel-Sheets, Ausgewählte Bereichsoptimierungen, Logging-Funktionalität, neue intrazelluläre Schutzmechanismen + Merkmale und die grafische Zusammenfassung der Ergebnisse von Massensuche und Maskierungsaufträgen näher erklärt.

CellShield EE? übertrifft die Sicherheit und den Umfang eines einzigen Passworts, indem es all diese zusätzlichen Funktionen kombiniert und automatisiert:

Entdeckung: Durchsuchen Sie das gesamte Netzwerk nach sensiblen Daten zu bestimmten (sowie populären und gespeicherten) Mustern. Sie können auch PII, die innerhalb des Zellinhalts schweben, von der Excel-Seite aus suchen und maskieren.

Reporting: Identifizieren und öffnen Sie alle entdeckten Muster von und aus dem Excel-Arbeitsblatt, mit Raum für Kommentare und Auditing.

Maskierung: Führen Sie eine manuelle oder Massen-Verschlüsselung (und Entschlüsselung), Maskierung (vollständige oder teilweise Zelle, nicht umkehrbar) oder Pseudonymisierung (umkehrbar und nicht umkehrbar) der anwendbaren Bereiche innerhalb der im Bericht angegebenen Tabellenkalkulationen durch. Wechseln Sie zwischen einzelnen Arbeitsmappen und Bereichen, oder wählen Sie die gewünschten Zeilen aus und schützen Sie sie alle auf die gleiche Weise mit einem Klick. Redigieren Sie in situ (wo Sie den ursprünglichen Zellenwert überschreiben), oder leiten Sie die geschützten Ergebniszellen auf ein anderes Blatt.

Auditierung: Erstellen Sie automatisch einen sicheren Protokolleintrag für den Schutz, der auf jedes im Bericht identifizierte Muster angewendet wird. Sie können auch IRI DarkShield verwenden, um zusammen mit vielen anderen unstrukturierten Datenquellen in Excel-Tabellen zu finden, zu maskieren und zu prüfen. DarkShield arbeitet jedoch nicht auf der Excel-Seite für diese Art von Ergonomie.

CellShield EE ist auch in der IRI Voracity ETL- und Datenmanagement-Plattform enthalten, die alle bekannten IRI-Produkte mit deren Funktionen bündelt: IRI FieldShield zum Maskieren von Daten in Flat-Files und strukturierten DB-Spalten; IRI DarkShield zum Maskieren von Daten in MS Office- und PDF-Dokumenten, RDBs mit unstrukturierten Spalten, NoSQL DBs, semi- und unstrukturierten Textdateien, Bilddateien und Gesichtern; IRI RowGen zum Synthetisieren von Testdaten; IRI CoSort zum Transformieren, Bereinigen und Berichten; und IRI NextForm zum Migrieren und Replizieren von Tabellen und Dateien. Alle oben genannten Formate unterstützen auch direkt die .XLS- und .XLSX-Dateiformate!

Weltweite Referenzen: Seit über 40 Jahren nutzen unsere Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Commerzbank, Lufthansa, Mercedes Benz, Osram,.. aktiv unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz! Sie finden viele unserer weltweiten Referenzen hier und eine Auswahl deutscher Referenzen hier.

Partnerschaft mit IRI: Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software GmbH besitzt die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Details zu unserem Partner IRI Inc. hier.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.