Datensichere Serverplätze mieten – Colocation bei der Keyweb AG

Ultraschnelle Glasfaseranbindungen für maximale Verfügbarkeit, umfassende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbruch, Brand, Umwelteinflüssen und Datendiebstahl, entsprechende Klimatisierung sowie unterbrechungsfreie Stromversorgung. All das, sind Voraussetzungen für die sichere und adäquate Unterbringung von Servern.

Für viele?Unternehmen ist es mit erheblichem Aufwand verbunden in den eigenen Räumen einen sachgerechten Anschluss des Servers auszurichten. Eine einfache und sichere Alternative hierfür ist, das eigene Server-Equipment auszulagern und in einem Rechenzentrum einen Serverplatz zu mieten. Dort kann der?Server in optimal technischer Umgebung permanent und sicher an das Internet angebunden werden.

In TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland bietet die Keyweb AG mit Colocation nicht nur eine sichere, sondern auch eine umweltfreundliche Basis für die Unterbringung von Servern. Die Keyweb-Rechenzentren werden zu 100% mit Ökostrom aus CO2- neutraler Wasserkraft betrieben und die Klimatisierung läuft energiesparend auf mehreren Ebenen. Am Serverstandort Deutschland sorgt die Keyweb AG mit einer ausfallsicheren IT-Infrastruktur sowie einem schnell agierenden Support für höchste Verfügbarkeit. Zusätzlich wird mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen eine ideale Umgebung für die Datensicherheit von Unternehmen geschaffen.

Ab 69,- ? pro Monat können Unternehmen, die einen Server im Keyweb-Rechenzentrum anbinden möchten, eine Rechenzentrumsfläche von 1 HE (600 x 800 mm sowie 800 x 800 mm) mit redundanter Stromzufuhr und dFlat mieten. Unternehmen mit einem höheren Platzbedarf haben entweder die Möglichkeit ihre Server in 2 Höheneinheiten oder in einem ganzen Rack bei Keyweb unterzubringen.

Für spezielle Anforderungen stellt die Keyweb AG zusätzlich zu ihren standardisierten Tarifen auch flexible und individuelle Colocation-Lösungen bereit. Aufgrund der Standorte in Thüringen, Frankfurt und Berlin kann die Keyweb AG komplexe und standortübergreifende Projekte nach individuellen Colocation Anforderungen realisieren.

Sobald ein Colocation-Tarif bestellt wurde, kann der entsprechende Server entweder mittels Paketzustellung?geschickt, nach Terminvereinbarung selbst geliefert oder auf Nachfrage sogar von der Keyweb AG abgeholt werden.

Weitere Informationen rund um die Colocations-Angebote von Keyweb finden Sie unter https://www.keyweb.de/de/hosting/colocation

Für eine Beratung steht Ihnen die Keyweb AG jederzeit telefonisch unter der 0361 658 53 55 oder per E-Mail sales@keyweb.de und hilft Ihnen nach Wunsch bei Suche der passenden Colocation?Lösung.

Die Keyweb AG gehört zu den festen Größen der Internet und Webhosting Provider. Insbesondere die unter dem Markennamen Keymachine? produzierten Server stehen seit Jahren für ein herausragendes Preis/Leistungsverhältnis. Das Unternehmen betreibt eigene Datacenter und bietet seine Dienstleistungen unter anderem auch in Italien,Frankreich,Polen,Türkei,Russland und der Ukraine an.