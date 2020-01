Datensicherung für das komplette deutsche Schienennetz: Die DB Netz AG vertraut auf NovaStor

Die DB Netz AG ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn AG und verantwortet das komplette Streckennetz in Deutschland. Sie betreibt die Infrastruktur sowie deren Modernisierung und stellt sicher, dass das Schienennetz für alle zugelassenen Eisenbahn-Verkehrsunternehmen nutzbar ist. Über 33.000 Kilometer Schienenkapazität vermarktet das Unternehmen an seine Kunden. Um die Kapazitäten abzurechnen, die von ihren Kunden genutzt werden, erfasst die DB Netz AG Bewegungsdaten. Dazu gehören etwa Zugfahrten, Verspätungsmeldungen oder Stornierungen. Außerdem werden Benutzeroberflächen und Anwendungen gesichert, mit denen die Daten verwaltet und weiterverarbeitet werden.

Diese Daten sichert die DB Netz AG mit der Backup und Restore Software NovaStor DataCenter. Die Datensicherung umfasst dabei virtuelle Systeme als auch physische File Server.

Anforderungen für eine optimale Datensicherung

Um ihre Datensicherung zu optimieren, setzt die DB Netz AG auf eine Backup Software, die Nutzerfreundlichkeit, Zukunftssicherheit und zertifizierte Qualität ?Made in Germany? vereint.

NovaStor DataCenter erleichtert den zuständigen Administratoren die Datensicherung. Die intuitiv bedienbare Arbeitsober?äche reduziert den Verwaltungsaufwand. Das gut konzipierte Reporting bietet den geforderten schnellen Überblick über den Status der Datensicherung. Außerdem lassen sich die erstellten Backup-Medien einfach zuordnen und pflegen.

In puncto Zukunftssicherheit ist die DB Netz AG mit der Komplettlösung von NovaStor gut aufgestellt: Das Sichern von SQL-Servern ist bereits als Erweiterungsoption angelegt, zum Einbinden technologischer Veränderungen in der Zukunft. ?Mit NovaStor DataCenter haben wir uns für eine Datensicherung entschieden, die aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Und dazu zählt auch, dass sie Ressourcen schont.?, sagt Ralph Grassel, Leiter Vertriebssysteme DB Netz AG.

Als deutscher Hersteller und Anbieter für Datensicherung erfüllt NovaStor auch die Anforderung ?Made in Germany?. Mit NovaStor hat die DB Netz AG einen Experten gefunden, der seine Produkte noch in Deutschland entwickelt. Die Backup Software wird durch ein umfassendes Service-Portfolio ergänzt: In deutscher Sprache beraten NovaStors Backup-Experten auch vor Ort und bieten telefonische Unterstützung.

?Neben dem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis hat uns auch der Kontakt zum Hersteller überzeugt: Die Experten von NovaStor haben uns bei allen Schritten kompetent und unkompliziert unterstützt.?, so Ralph Grassel. Ein weiteres Plus: NovaStor führt die Benutzer in deutscher Sprache durch die Software.

Als deutscher Hersteller und Lösungsanbieter entwickelt NovaStor Software für Backup, Restore und Archivierung und entlastet IT-Abteilungen mit Dienstleistungen von der initialen Konzeption bis in den laufenden Betrieb.

Mit bewährten Datensicherungs- und Archivierungslösungen schützt NovaStor heterogene IT-Infrastrukturen sowie verteilte und wachsende Daten auf sämtlichen Speichertechnologien von Disk über Tape bis Cloud.

NovaStor verbindet Expertise aus hunderten Backup-Projekten mit interner Entwicklungskompetenz, um sowohl Standard- als auch Individualprojekte umzusetzen. Unternehmen, Behörden und Rechenzentren erhalten von NovaStor zukunftssichere Lösungen für Datensicherung und Archivierung.

NovaStor ist inhabergeführt und an drei Standorten vertreten: in Deutschland (Hamburg), den USA (Agoura Hills) und der Schweiz (Rotkreuz).