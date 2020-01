Dax bricht ein

Der Dax gab anfängliche Gewinne komplett wieder ab und schloss am Dienstag 1,3 Prozent im Minus bei 12 264 Punkten. Nach einem freundlichen Beginn hat die Anleger am europäischen Aktienmarkt der Investitionsmut verlassen. Größter Verlierer im deutschen Leitindex waren die Aktien der Deutschen Post mit einem Rückgang von 3,9 Prozent. Die Anleger reagierten ernüchtert auf die neuen strategischen Ziele des Logistikkonzerns für die kommenden Jahre. Analysten bemängeln in erster Linie, dass die Gewinnprognosen hinter ihren Erwartungen zurückblieben.

Der Einkaufsmanager-Index des Institute for Supply Management (ISM) in den USA fiel sogar auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009. Die schwachen US-Konjunkturdaten belasteten die Stimmung an der Wall Street. Der Leitindex Dow Jones schloss 1,3 Prozent im Minus bei 26 573 Punkten. Es bleibt abzuwarten, wie Börsen sich in den nächsten Tagen verhalten.