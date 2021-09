DDG AG gründet mit Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH&Co. KG und 4sale IT-Services GmbH Startup aus

Die DDG AG hat gemeinsam mit der Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG und der 4sale IT-Services GmbH das Startup conBOT.ai GmbH offiziell ausgegründet. Neben Alexander Fridhi sind Tim Gemünden und Hans-Otto Veiser Mitglieder der Geschäftsführung.

Mit conBOT.ai kommt eine KI-basierte Lösung auf den Markt, die es Bauunternehmen ermöglicht, ihren digitalen Posteingang effizient zu verwalten. Die KI-basierte Software legt eingehende E-Mails nach vorgegebenen, branchenspezifischen Klassifizierungen ab. Dadurch wird nicht nur die Fehlerquote bei der Zuordnung von E-Mails minimiert, sondern gleichzeitig werden Mitarbeiter in Routinearbeiten entlastet und können sich höherwertigen Tätigkeiten widmen. Die besondere Herausforderung bestand darin, die KI so zu trainieren, dass sie die branchespezifische Sprache versteht. Dazu wurde die Software über ein Jahr hinweg mit einem Volumen von ca. 30.000 für die Bauwirtschaft typischen E-Mails „gefüttert“.

Auf dem Weg von der Idee zur Unternehmensgründung über den Bau des ersten Prototyps bis hin zur Unterschrift arbeiteten die drei Unternehmen eng zusammen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass es für den späteren Erfolg eines Startups wichtig ist, Partner auf Augenhöhe zu haben. Grundlage dabei sind das Branchenwissen und der Marktzugang der Partnerunternehmen, welche wir mit unserer technischen Umsetzungskompetenz und Expertise im Aufbau von Unternehmen kombinieren“, erklärt DDG AG CEO Alexander Fridhi.

„Alle reden von Bürokratieabbau. Wir haben diesen Anspruch mit der KI-basierten Software von DDG in die Tat umgesetzt und eine Lösung für die gesamte Baubranche geschaffen“, so Tim Gemünden Geschäftsführer der Karl Gemünden GmbH & Co. KG. „Mit conBOT.ai konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Branche – die Baubranche – da wir die Anforderungen am besten kennen. Aber natürlich lassen sich diese technischen Möglichkeiten auch auf andere Branchen übertragen“.

Über die Karl Gemünden GmbH & Co. KG

Die 1884 gegründete Karl Gemünden GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation. Das rund 350 Mitarbeiter starke Team führt Rohbauten sowie schlüsselfertige Bauvorhaben aller Art und Größe aus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei im Bereich umweltfreundlicher und energieeffizienter Haustechnik (Green Building). Die Bauunternehmung Gemünden ist in ein starkes Unternehmensnetzwerk rund um die Immobilie eingebettet. Hierzu gehören insbesondere der regionale Projektentwickler J. Molitor Immobilien GmbH, die Planungsgesellschaft GTR Gebäudetechnik Rheinstraße GmbH, die EVI Energieversorgungsgesellschaft Ingelheim mbH, die Hausverwaltung I.H.R GmbH und der Hausmeisterservice FMR GmbH.

Über die 4sale IT-Services GmbH

Das Systemhaus 4sale IT-Services GmbH besteht seit 20 Jahren und hat sich schon vor über 10 Jahren auf die Branche Bauunternehmen, Immobilienfirmen und Hausverwaltungen spezialisiert. Dadurch entwickelte sich ein tiefes Verständnis für die Prozesse, spezifische IT und die Menschen.

DDG AG: Company Builder mit Fokus auf Co-Innovation mit dem deutschen Mittelstand

Die DDG AG ist fokussiert auf Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen, die auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Die von der DDG entwickelte KI-Software ist dabei der erste Schritt in einem Prozess, an dessen Ende die Gründung eines Start-Ups steht, das dann die Lösung branchen- und weltweit vermarktet. Bei dieser Co-Innovation mit deutschen Mittelständlern geht die DDG von Anfang an selbst mit ins Risiko. Ziel ist es, digitale Hidden Champions aufzubauen.

2020 gründete die DDG AG vamos.AI, eine Plattform für KI-basierte Video-Analyse und Services. 2021 folgt casculate, eine Software zur automatischen Preiskalkulation für Gießereien.