Deep Learning und Machine Learning

Das Thema ?Künstliche Intelligenz?, kurz auch als ?KI? bezeichnet, ist aktuell in aller Munde. Die Bereiche Deep Learning und Machine Learning sind dabei besonders wichtig. In der Wirtschaft erhoffen sich Unternehmen effektivere Prozesse durch den Einsatz von intelligenten Algorithmen und künstlichen Systemen. Daher wird in der Wirtschaft 4.0 massiv in diesem Bereich geforscht und immer mehr Ergebnisse bzw. Produkte haben ihren Platz in das alltägliche Leben gefunden.

Den vollen Fachbeitrag lesen Sie unter https://kundenwachstum.de/machine-learning/